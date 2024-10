La Junta Electoral determinó este domingo no dar lugar a la recusación impulsada por el equipo del gobernador riojano al detectar irregularidades en los avales, además de que no alcanzaban el mínimo necesario. De esta manera, Cristina Kirchner quedó como única candidata. El apoderado de la ex Presidenta, Gustavo Arrieta, salió a cruzar a Ricardo Quintela, quien denunció manipulación de sus presentaciones.