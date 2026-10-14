Gustavo Héctor Arrieta

Nació el 6 de enero de 1965. De profesión, Martillero Público. Fue concejal de Cañuelas entre 1997 y 2007 por el FpV. En 2007 se transformó en el Intendente de Cañuelas aunque en 2009 revalidó su mandato presentándose como candidato a Concejal en las elecciones anticipadas donde las candidaturas "testimoniales" fueron el camino para la legitimidad del liderazgo del Frente para la Victoria. Se reivindica como peronista y aceptó la construcción del frente transversal que impulsaron Néstor y Cristina Kirchner en 2007.

En 2011 vuelve a presentarse para la intendencia local y gana las elecciones aunque luego no asume al ser convocado por el Gobernador Daniel Scioli para ocupar el cargo de Ministro de Asuntos Agrarios, hasta el momento en manos de Ariel Franetovich. La intendencia queda en manos de su esposa, Marisa Fassi. En diciembre de 2013 deja el cargo y asume nuevamente como Intendente de Cañuelas hasta finalizar su mandato.

Su distrito es conocido en materia productiva como una de las principales cuencas lecheras de la Provincia de Buenos Aires y anualmente por su famosa "Fiesta del dulce de leche".

En 2015 venció en las elecciones generales de octubre y obtuvo la reelección en el cargo con el 42,17 por ciento de los votos por el Frente Para la Victoria. En diciembre en una sesión controvertida, el HCD aprobó su licencia para asumir como Diputado Nacional en reemplazo de la exdiputada Verónica Magario, electa como Intendente de La Matanza. En 2017 volvió a la intendencia.

El 8 de enero, el gobierno nacional emitió el decreto Nro. 42/2020 que lo designa oficialmente como administrador General de Vialidad Nacional, con fecha retroactiva al 11 de diciembre de 2019.

En las elecciones 2023 es electo Parlamentario del Mercosur. Ha sido vicepresidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur) desde enero de 2025.