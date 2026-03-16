El PJ bonaerense tuvo internas en Tres de Febrero, Morón, San Miguel, San Nicolás, San Antonio de Areco, Zárate, Magdalena, Junín, Lincoln, Balcarce, General Pueyrredón, Coronel Suárez, Tornquist, Lobería, Saladillo, Roque Pérez.

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En 10 distritos -cada uno con su particularidad- se impuso el espacio referenciado en Axel Kicillof. No obstante, en municipios populosos como General Pueyrredón (Mar del Plata) y Tres de Febrero ganó La Cámpora.

A su vez, el massismo -en conjunto con otros espacios- se quedó con dos distritos.

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El cristinismo duro ganó en Coronel Suárez, Tres de Febrero, General Pueyrredón y Magdalena. En Junín se impuso una lista que reunió a dirigentes del Frente Renovador, La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro; mientras que en Tornquist el massismo obtuvo la victoria. En el resto de los distritos el axelismo logró el triunfo interno.

De esta manera, se cerró el proceso previo a la asunción formal de Kicillof al frente del PJ de la Provincia, en una etapa en la que el oficialismo bonaerense busca reorganizar su estructura política en el principal distrito electoral del país de cara a los desafíos de 2027.

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