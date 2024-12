Luego de que el pasado viernes, Axel Kicillof se lanzara al frente de la construcción de un espacio político como alternativa al futuro durante una mateada con vecinos en La Plata, este lunes, Andrés “Cuervo” Larroque recalentó la interna peronista y fustigó duramente a los legisladores que trabaron el tratamiento del Presupuesto 2025. En una entrevista brindada a Radio 10, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia también fue contundente de cara a las elecciones intermedias del año que viene: “Si repetimos los mismos caminos probablemente tengamos resultados incluso peores”.

Puede interesarte

“Parece que hay sectores que se le hacen fácil a Milei y se la complican a Axel. Sectores de nuestro espacio político. Que verdaderamente te digo, la verdad es que cuando uno ve y observa que hay compañeros que azuzan a la propia oposición para tratar de obturar o bloquear lo que son las herramientas necesarias para que Axel gobierne, en un contexto de semejante crisis pero de ataque permanente de Milei, a nosotros la verdad que nos alcanza y sobra con Milei enfrente como para que tengamos que atravesar o tener que soportar esta chiquilanda”, disparó el funcionario.

Larroque denuncia fuego amigo para la aprobación del Presupuesto 2025

En esa línea continuó: “La semana pasada tendría que haberse sancionado el presupuesto y los otros instrumentos que requiere el gobernador para obtener la fiscalía impositiva para obviamente poder financiar a la provincia de Buenos Aires en este contexto de asfixia financiera y en el marco de las chiquilinadas de ciertos sectores políticos no se pudo llevar adelante la sesión".

Así confirmó que la Legislatura bonaerense volverá a reunirse el próximo viernes 27 y al respecto expresó: “Bueno, esperemos que prime la cordura porque estamos atravesando una situación muy delicada y uno no puede pedirle y requerir al Estado provincial, a la gobernación un nivel de inversión si no le dan a la provincia los instrumentos necesarios para poder generarlos”.

“Por lo menos a nosotros lo que nos llega por parte de ciertos sectores de la oposición es que el mayor énfasis respecto a no aprobar el presupuesto viene de sectores internos nuestros. La verdad que verdaderamente uno no lo puede creer. Parece que en este contexto que estamos viviendo y atravesando las chiquilnadas hay que dejarlas de lado y asumir la responsabilidad que corresponde”.

“La provincia ha sostenido la inversión alimentaria, pero el presupuesto que está planteando Axel hoy, destina un peso de cada cuatro a la educación. Es 20 veces más perdón, de lo que invierte el Estado Nacional en educación”, detalló al tiempo que aseveró: “Podríamos área por área ir viendo los esfuerzos que ha hecho la provincia en este año. Bueno, nosotros lo que pedimos es responsabilidad a todos los sectores para que el gobernador tenga los instrumentos que necesita”.

Milei y la interna peronista en la Provincia

Consultado por la interna que vive el oficialismo Nacional y una comparativa con los cruces en el PJ, el ministro de Kicillof respondió: “Yo creo, lo vengo diciendo hace tiempo, a mí me parece que lo que necesitamos es consolidar un oficialismo a nivel de la provincia de Buenos Aires. Me parece que no va a funcionar si propios sectores que nominalmente son parte del oficialismo juegan a la oposición”.

“Creo que las cosas están muy claras. Hay un liderazgo, que es el del gobernador, que ha sido revalidado, pero que además se bancó un año con Milei. La primera gobernación de Axel fue ratificada por más de 20 puntos en las cifras . Ahora, este primer año de la segunda gobernación, me parece que ha marcado también un crecimiento en términos de lo que es la dimensión del gobernador, teniendo en cuenta el panorama sombrío en el que ha quedado sumido el peronismo en su conjunto después de una derrota catastrófica”.

“No veo argumento políticos, pueden ser cuestiones que están más a nivel del capricho, de los celos, no sé, habría que buscarlo en otras dimensiones, porque verdaderamente no se entiende", respondió Larroque cuándo se le preguntó por las motivaciones de algunos sectores del PJ para no apoyara a Kicillof. Y aseveró: “Yo creo que hoy tenemos una gran noticia dentro de esta catástrofe, esta tragedia que significa el triunfo de Milei y las políticas que viene desarrollando, pero bueno, frente a eso me parece que hay un emergente que es Axel”.

“¿Significa que Axel resuelve todo?", se preguntó y se respondió: "No, creemos que todos los sectores tratan de contribuir y aportar, pero lo que no podemos es negar, y mucho menos eliminar y evitar a un gobernador que ha puesto el cuerpo, que ha puesto la cara, no es el único, por supuesto que no son muchos, lamentablemente han quedado cuatro gobernadores del peronismo con actitud digna y valiente, más otros dos gobernadores que no provienen del peronismo, pero que también han tenido de alguna manera posiciones para reivindicar. Ese es el contexto que tenemos”.

El nuevo frente político de Kicillof: “Tenemos una imagen novedosa”

“Me parece que tiene que integrar a todo el peronismo y, por supuesto, siempre ampliar y sumar, como lo decía, a muchos sectores ramificados, sectores inclusive que no pueden tener hoy una militancia orgánica, pero que sí frente a esta realidad tengan la vocación de participar y de ser protagonistas”, aseguró Larroque en consonancia con lo dicho por el propio Kicillof cuando anunció el pasado viernes en La Plata que se pondría al frente de un armado político.

“Creo que tenemos que ver una imagen novedosa. Si repetimos los mismos caminos probablemente tengamos resultados incluso peores y creo, siento que no solo es la responsabilidad y la obligación de Axel, sino que él tiene la posibilidad, por el rol en el que ha quedado, por el contexto y por cómo se ha plantado frente al presidente Millei y todo lo que ha implicado en su política este año”.