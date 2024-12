Tal como lo anticipamos en LANOTICIA1.COM , el Gobernador, Axel Kicillof, volvió a las mateadas con vecinos que fueron un clásico durante su campaña del 2019 y 2023. Desde Plaza Malvinas en la ciudad de La Plata, y acompañado por miembros de su Gabinete, el intendente local, Julio Alak, y sus pares de Berisso y Ensenada, Fabián Cagliardi y Mario Secco, compartió la tarde de este viernes con los vecinos.

Frases destacadas del discurso

“Nosotros sabemos que en la Provincia de Buenos Aires nos esperan enormes tareas para el año que viene. El año que viene le tenemos que explicar al pueblo de la provincia que lo que se viene a discutir y lo que hay que resolver es si va a haber más o menos educación pública”, señaló en referencia a las elecciones intermedias del 2025.

Y continuó: “Y ya lo dijimos. Educación pública, gratuita, de calidad, es el objetivo de esta provincia. Si va a haber más o menos salud pública, y en las urnas le vamos a volver a decir a mi ley que necesitamos más salud pública, más seguridad pública, que necesitamos más obras, más agua, más cloacas, más viviendas, que necesitamos más Estado y más derechos. ¡Milei, el topo ese que tenés, se queda fuera de la provincia!”

“La red más poderosa la tenemos en la Provincia y se llama militancia”, aseguró el Gobernador y fue interrumpido por los cánticos de “Axel Presidente”. El mandatario se rió y les aclaró a los presentes: “El año que viene tenemos legislativas compañeros!”

“Pero es nuestra obligación y es nuestro deber que en las elecciones del año que viene el pueblo pueda expresarse y lo haga con absoluta claridad y convicción. Por eso tenemos la obligación de formar un enorme frente y que no sea solo de dirigentes sino que contenga a los sectores que están en lucha, a los que tomaron la calle, los trabajadores, las mujeres, los estudiantes, los productores, los jubilados”.

“Por eso el año que viene compañeros y compañeras de cara a este fin de año lo que les quiero pedir es que junten fuerza y acumulen convicciones porque este pueblo no cambia de idea ni lleva sus banderas históricas y si alguien se duerme, se decepciona, se quiere quedar en la casa, hay que sacudirlo, despertarlo, invitarlo, contenerlo, acompañarlo”.

“Por eso, el año que viene, un inmenso frente y yo, que tengo la responsabilidad de conducir el gobierno de la provincia, le digo también que tengo la obligación de ponerme al hombro la construcción de un frente político que sea una alternativa para el futuro de nuestra provincia”.

“A seguir trabajando, a recorrer plaza por plaza, barrio por barrio, pueblo por pueblo, la provincia más extensa, le daremos todas las vueltas que tengamos que dar, y lo digo porque somos miles, porque somos millones, los que nos estamos dispuestos que anden recorriendo el mundo diciendo que este es un pueblo entregado y un pueblo débil, este es un pueblo que conoce su historia y Milei, si querés convertirnos en colonia, sabés que por acá pasó el peronismo, vive el peronismo y el peronismo se va a encargar de poner las cosas en su lugar”.

“Por eso compañeros y compañeras, gracias por estar acá, gracias por venir casi de improviso y gracias sobre todo por el esfuerzo que hacen, no bajemos los brazos, no nos dejemos desilusionar, vamos a juntar la fuerza desde la provincia de Buenos Aires para darle un mensaje claro a Milei, para conseguir la mayoría, que nos saquen las leyes. Y sobre todo para demostrar que este pueblo, el pueblo de la provincia, sabe muy bien que la patria no se vende. Compañeros, compañeras, mucha fuerza, terminemos el año todos juntos y cambiamos la historia. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras”.