La interna en la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos volvió a exponerse luego de que el titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, calificara como “nula” la reunión autoconvocada por dirigentes partidarios que resolvió adelantar las elecciones internas para el 7 de junio.

A través de un comunicado titulado “Salvemos la institucionalidad del radicalismo bonaerense”, el dirigente radical cuestionó el encuentro realizado el viernes en La Plata y aseguró que se desarrolló por fuera de los mecanismos formales previstos por la Carta Orgánica del partido.

Según explicó Fernández, la reunión se realizó en modalidad mixta y contó con la presencia de solo siete miembros del Comité. “Corresponde aclarar que la Presidencia ya había convocado formalmente a reunión para el día 12 de marzo, dentro de los plazos que establece la Carta Orgánica. Por lo tanto, la autoconvocatoria realizada carece de sustento reglamentario y las decisiones adoptadas en ese ámbito resultan nulas”, sostuvo.

La controversia se produjo luego de que el plenario de la Convención de Contingencia, uno de los dos órganos de conducción de la UCR bonaerense, aprobara por 9 votos contra 1 adelantar los comicios internos originalmente previstos para septiembre.

La iniciativa para modificar el calendario electoral es impulsada por el senador nacional Maximiliano Abad y cuenta con el respaldo de Gustavo Posse y del sector Evolución que lidera Martín Lousteau. Esta movida profundizó las tensiones con el sector que encabeza Fernández y podría derivar nuevamente en una disputa judicial dentro del partido.

Desde el sector que cuestiona el adelantamiento, remarcaron que ya existe un cronograma electoral vigente aprobado en 2025. De acuerdo con ese calendario, el 7 de agosto vence el plazo para la presentación de listas para delegados al Comité Nacional, delegados a la Convención Nacional y Provincial, autoridades del Comité Provincia y de los Comités de Distrito. En tanto, las elecciones internas están previstas para el 6 de septiembre.

En ese sentido, Fernández sostuvo que modificar las reglas a mitad del proceso genera incertidumbre dentro del partido. “La UCR bonaerense ya cuenta con un cronograma electoral establecido, que brindó previsibilidad y certezas a los militantes y a los comités de toda la provincia. El radicalismo es un partido con una larga tradición de debate democrático, pluralismo y respeto por sus normas. Cuidar esa institucionalidad es una responsabilidad colectiva”, afirmó el exintendente de Trenque Lauquen.

Por último, el dirigente consideró que el debate de fondo debe centrarse en la construcción política del partido. “Más importante que discutir apresuradamente la fecha de una elección es generar los acuerdos necesarios para que el radicalismo tenga una conducción representativa de todos sus sectores y vuelva a convocar a sus afiliados alrededor de un proyecto político claro”, concluyó.