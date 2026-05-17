La interna dentro del oficialismo volvió a escalar en el plano digital, según publicaron distintos medios nacionales. De acuerdo a esas publicaciones, el eje del conflicto se originó a partir de un posteo de la cuenta @PeriodistaRufus en X, que difundió contenido crítico contra el sector referenciado en Santiago Caputo y Manuel Vidal.

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La cuenta en cuestión difundía posteos con críticas dirigidas a distintos sectores del oficialismo, en particular al espacio digital asociado a Santiago Caputo.

En ese marco, comenzaron a circular en redes sociales acusaciones y lecturas políticas cruzadas sobre el origen de la cuenta, incluyendo publicaciones que la vinculan al entorno de Martín Menem, algo que forma parte de las interpretaciones difundidas en distintos artículos periodísticos.

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Según reconstruyen esos portales, el punto que encendió la polémica fue la circulación de un enlace de Instagram que, al ser abierto desde X, habría mostrado —según capturas difundidas en redes y replicadas por los medios— una asociación con la cuenta verificada de Instagram atribuida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

A partir de ese episodio, Santiago Caputo reaccionó en redes sociales cuestionando la cuenta anónima y el contenido difundido, en mensajes que luego fueron replicados ampliamente en la discusión pública del oficialismo digital.

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Explicación de la Gagueada del año:



Un usuario random, que criticaba SIEMPRE a las FDC y personalmente a Santiago Caputo, posteó un link de Instagram de un "Periodista" para criticar a Caputo, los arrobó y todo.



Lo que no sabia el usuario random es que cuando vos compartís un… https://t.co/vfi6akFza7 — ROGZ (@FactoenX) May 16, 2026

En ese contexto, se multiplicaron también las reacciones dentro del oficialismo digital. El influencer libertario Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, compartió publicaciones críticas sobre el episodio, mientras que desde distintos espacios del oficialismo se sumaron comentarios en redes sociales.

Ni un niño de 13 años hace semejante papelon — Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 17, 2026

Por su parte, la diputada nacional Marcela Pagano también intervino en la discusión con un extenso mensaje en su cuenta de X, donde expresó: “@JMilei yo te avisé. Te avisé que te estaban cercando los traidores…”, en el que cuestionó a sectores internos del oficialismo y aludió directamente al entorno de los Menem, en el marco de la interna libertaria.

@JMilei yo te avisé. Te avisé que te estaban cercando los traidores. Te avisé que venían por todos los que no estábamos dispuestos a ser cómplices de sus negocios. Te avisé desde el primer día de la primera trampa política que descubrí del clan Menem. Y vos sabías perfectamente… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 17, 2026

En la misma línea, La Nación informó que el asesor presidencial y el influencer Daniel Parisini atribuyeron el episodio a sectores vinculados al entorno de Menem, en el marco de la disputa interna entre las distintas facciones libertarias.

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Por su parte, Infobae describió el hecho como un nuevo capítulo dentro de la disputa entre el sector digital cercano a Caputo y el espacio que responde a Karina Milei, con derivaciones que rápidamente se trasladaron a los chats internos del oficialismo y a la discusión pública en redes sociales.

AJAJAJAJAJAA BORRO LA CUENTA — DAN (@GordoDan_) May 16, 2026

Desde MDZ también se hizo referencia a publicaciones del propio Caputo en X, donde cuestionó la operatoria de cuentas anónimas en el marco del conflicto, mientras que La Política Online sostuvo que el episodio derivó en cruces directos entre referentes del espacio digital libertario.

El 26 de agosto del año pasado, en plena previa a las elecciones de PBA, la cuenta @PraetorLeon -detractora a ultranza de Santiago Caputo- intervenía en un intercambio con una voz curiosamente parecida a la de Menem. pic.twitter.com/2Di4WLgBJl — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) May 16, 2026

En paralelo, el sitio El Disenso publicó una reconstrucción técnica del funcionamiento del enlace de Instagram que originó la polémica, señalando cómo la previsualización del contenido podría haber expuesto datos de la cuenta desde la cual se compartió el material, según su propio análisis.

La situación se da en un contexto de tensión interna dentro del oficialismo, donde conviven distintos sectores con disputas por la estrategia digital y la dinámica política del espacio libertario.