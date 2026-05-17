Interna libertaria: Santiago Caputo cruzó a Menem tras la difusión de posteos críticos desde una cuenta anónima en redes
La tensión en el oficialismo volvió a escalar luego de que se difundieran posteos críticos contra el sector de Santiago Caputo desde una cuenta anónima en X. Esa cuenta fue vinculada al entorno de Martín Menem por versiones y capturas que circularon en redes. El episodio generó la reacción del asesor presidencial contra el presidente de la Cámara de Diputados.
La interna dentro del oficialismo volvió a escalar en el plano digital, según publicaron distintos medios nacionales. De acuerdo a esas publicaciones, el eje del conflicto se originó a partir de un posteo de la cuenta @PeriodistaRufus en X, que difundió contenido crítico contra el sector referenciado en Santiago Caputo y Manuel Vidal.
La cuenta en cuestión difundía posteos con críticas dirigidas a distintos sectores del oficialismo, en particular al espacio digital asociado a Santiago Caputo.
En ese marco, comenzaron a circular en redes sociales acusaciones y lecturas políticas cruzadas sobre el origen de la cuenta, incluyendo publicaciones que la vinculan al entorno de Martín Menem, algo que forma parte de las interpretaciones difundidas en distintos artículos periodísticos.
Según reconstruyen esos portales, el punto que encendió la polémica fue la circulación de un enlace de Instagram que, al ser abierto desde X, habría mostrado —según capturas difundidas en redes y replicadas por los medios— una asociación con la cuenta verificada de Instagram atribuida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
A partir de ese episodio, Santiago Caputo reaccionó en redes sociales cuestionando la cuenta anónima y el contenido difundido, en mensajes que luego fueron replicados ampliamente en la discusión pública del oficialismo digital.
En ese contexto, se multiplicaron también las reacciones dentro del oficialismo digital. El influencer libertario Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, compartió publicaciones críticas sobre el episodio, mientras que desde distintos espacios del oficialismo se sumaron comentarios en redes sociales.
Por su parte, la diputada nacional Marcela Pagano también intervino en la discusión con un extenso mensaje en su cuenta de X, donde expresó: “@JMilei yo te avisé. Te avisé que te estaban cercando los traidores…”, en el que cuestionó a sectores internos del oficialismo y aludió directamente al entorno de los Menem, en el marco de la interna libertaria.
En la misma línea, La Nación informó que el asesor presidencial y el influencer Daniel Parisini atribuyeron el episodio a sectores vinculados al entorno de Menem, en el marco de la disputa interna entre las distintas facciones libertarias.
Por su parte, Infobae describió el hecho como un nuevo capítulo dentro de la disputa entre el sector digital cercano a Caputo y el espacio que responde a Karina Milei, con derivaciones que rápidamente se trasladaron a los chats internos del oficialismo y a la discusión pública en redes sociales.
Desde MDZ también se hizo referencia a publicaciones del propio Caputo en X, donde cuestionó la operatoria de cuentas anónimas en el marco del conflicto, mientras que La Política Online sostuvo que el episodio derivó en cruces directos entre referentes del espacio digital libertario.
En paralelo, el sitio El Disenso publicó una reconstrucción técnica del funcionamiento del enlace de Instagram que originó la polémica, señalando cómo la previsualización del contenido podría haber expuesto datos de la cuenta desde la cual se compartió el material, según su propio análisis.
La situación se da en un contexto de tensión interna dentro del oficialismo, donde conviven distintos sectores con disputas por la estrategia digital y la dinámica política del espacio libertario.
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