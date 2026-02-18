El Peronismo Marplatense, representado por exlegislador provincial Rodolfo Manino Iriart, mantuvo un encuentro con el gobernador Axel Kicillof en la casa natal del General Perón, hoy museo histórico en la ciudad de Lobos, donde selló un acuerdo político de cara a las elecciones internas del justicialismo bonaerense.

Tras el encuentro, Iriart confirmó la existencia del acuerdo que comprende tanto el plano partidario como la integración en la gestión provincial. “El Gobernador y futuro presidente del PJ nos convocó a sumarnos a la construcción de lo que viene. Creemos que en este momento el Peronismo debe actuar con grandeza y humildad, sobre todo frente al avasallamiento de derechos que están llevando adelante las políticas de Javier Milei”, expresó el dirigente marplatense.

El sector alineado con el gobernador postula a Adriana Donzelli como presidenta. El kirchnerismo local, cuya referente es la camporista Fernanda Raverta, presenta la fórmula encabezada por Daniel Di Bártolo y Nora Estrada.

Iriart explicó que el acercamiento fue el resultado de una serie de conversaciones previas con distintos referentes provinciales, entre ellos el diputado provincial y actual vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Mariano Cascallares, quien asumirá como secretario general del PJ Bonaerense.

“En los días previos a la definición de listas y candidaturas mantuvimos reuniones importantes con Mariano Cascallares. Encontramos en su propuesta una señal clara de apertura hacia quienes tenemos representación territorial. La unidad no es uniformidad; decidimos aportar desde nuestra propia identidad”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que el acuerdo representa una instancia de integración política superadora de viejas exclusiones. “Muchos sectores que pueden aportar experiencia y gestión no habían sido tenidos en cuenta. Hoy se abre una etapa distinta. La gestión debe defenderse y lo que esté mal debe corregirse con responsabilidad”, afirmó.

El ex legislador también subrayó la necesidad de consolidar el armado político en el distrito de General Pueyrredón en articulación con la conducción provincial. “Es fundamental integrar fuerzas en nuestro distrito para fortalecer el PJ provincial y el MDF, con Axel Kicillof como presidente y Mariano Cascallares como secretario general del partido. La construcción colectiva es el camino”, señaló.

Finalmente, ratificó el entendimiento alcanzado: “El acuerdo abarca lo partidario y nuestra participación en el Gobierno provincial. Nuestros compañeros y compañeras confían en nosotros porque conocen nuestra experiencia en gestión y nuestra vocación de construir pensando siempre en el conjunto”.