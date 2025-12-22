María Fernanda Raverta

Hija del exmontonero y empresario Mario Montoto y María Inés Raverta, desaparecida en 1980, María Fernanda nació el 25 de noviembre de 1976. Su niñez la vivió en el exilio. En el Colegio Nacional 2 de Mar del Plata, comenzó a participar en el Centro de Estudiantes y en la FES (Federación de Estudiantes Secundarios). Actualmente casada y con dos hijas, es Licenciada en Servicio Social egresada en la Universidad de Mar del Plata.

A mediados de los años noventa, fue una de las fundadoras de H.I.J.O.S. Regional Mar del Plata. Formó parte de equipos técnicos, profesionales e interdisciplinarios entre los años 2000 y 2010 en la Secretaría de Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.

Fue presidenta de la Asociación Civil Sol de Mayo, una ONG que creó en 2007, integrada por jóvenes técnicos y profesionales cuya finalidad es desarrollar programas de capacitación de diferentes áreas. Militó en La Cámpora y fue secretaria Adjunta del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ), siempre ligada al kirchnerismo.

A comienzos del año 2010 asume la jefatura de la UDAI Anses Puerto Mar del Plata. En las elecciones 2011, fue candidata a diputada provincial por la Quinta sección electoral, en el tercer lugar de la lista del Frente para la Victoria, y resultó electa.

En 2015 fue electa Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires, representando al Frente para la Victoria.

En 2019 el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la designa como Ministra de Desarrollo de la Comunidad.

El 30 de abril de 2020, en plena crisis por la pandemia de Covid-19, fue nombrada titular del ANSES por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Reemplazó a Alejandro Vanoli.

En las elecciones 2023 fue candidata a intendente de General Pueyrredón, por la lista de Encuentra Marplatense, pero perdió ante Guillermo Montenegro, quien fue reelecto.

En las elecciones bonaerenses 2025 se presentó como candidata a senadora provincial por la Quinta sección electoral (primer lugar), representando a Fuerza Patria, y resultó electa, siendo la segunda fuerza en la región con 37,55%.