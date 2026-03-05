La Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires busca avanzar con el proceso para normalizar el partido que tiene autoridades de contingencia desde hace más de un año producto de la falta de definición del último proceso electoral.

Tanto la Convención, presidida por Pablo Domenichini (Evolución) como el Comité de Contingencia, cuyo titular es Miguel Fernández, movieron fichas para tener nuevas reuniones.

El objetivo es fijar fecha para las próximas elecciones partidarias previstas para septiembre. Sin embargo el sector del senador Maximiliano Abad (Adelante), Evolución y referentes de Gustavo Posse, piden adelantarlas al 7 de junio.

En las últimas horas se conoció una doble convocatoria que dejó en evidencia la falta de acuerdo en la conducción provincial.

Este viernes 6 de marzo a las 12 horas se fijó el encuentro de la Convención mientras que Fernández llamó a reunirse el 12 de marzo a las 18 horas. Fernández, ex intendente de Trenque Lauquen, invocó facultades previstas en la Carta Orgánica partidaria para formalizar la reunión y fijar el temario.

No obstante, si bien ambos plantearon diferentes temarios, los dos incluyeron el pedido de adelantamiento en el orden del día.