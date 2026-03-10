La Cámara Nacional Electoral confirmó el rechazo a la lista encabezada por Mario Zamora en la interna del Partido Justicialista de Tigre.

Ads

La decisión fue adoptada por los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, quienes revocaron la resolución dictada en primera instancia y validaron lo resuelto previamente por la Junta Electoral del PJ bonaerense.

Con este fallo, quedó ratificada la proclamación de lista única en Tigre, consolidando la conducción partidaria de la lista Unidad – Lealtad Peronista, encabezada por Luis Samyn Ducó como presidente, actual concejal tigrense y ex Prosecretario Administrativo de la Cámara de Diputados cuando Sergio Massa era titular de la cámara baja.

Ads

La Justicia nos dio la razón y ratificó la decisión de la Junta Partidaria de que @ZamoraJulio está afuera del Peronismo

Confirmó la proclamación de nuestra lista y desde este domingo estaremos al frente del Partido. — Luis Samyn Ducó (@samynluis) March 10, 2026

En su dictamen previo, el fiscal electoral Ramiro González recordó que la lista presentada por el sector de Zamora “no cumplía con los requisitos para poder ser oficializada al momento del cierre del plazo”.

Luis Samyn Ducó

En la misma línea, la Cámara Nacional Electoral ratificó el criterio adoptado por el organismo partidario y sostuvo que “toda vez que el criterio seguido por el organismo electoral partidario (…) no se apartó de las disposiciones mencionadas (…) corresponde revocar la resolución apelada”.

Ads

El fallo también detalló las irregularidades detectadas en la presentación de la lista. Según indicaron los jueces, la Junta Electoral partidaria consideró que la nómina presentada había omitido al momento de su inscripción la integración de tres candidatos a congresales provinciales titulares. De acuerdo con la resolución, esa documentación fue presentada posteriormente al vencimiento del plazo para la oficialización de listas, lo que invalidó su incorporación.

“La Justicia nos dio la razón y ratificó la decisión de la Junta Partidaria de que Zamora está afuera del Peronismo. Confirmó la proclamación de nuestra lista y desde este domingo estaremos al frente del Partido”, publicó Samyn Ducó a través de su cuenta en X. Y añadió: “Ahora más que nunca, como nos enseñaron Sergio Massa y Malena Galmarini unidad para ganarle a Milei. Mirada de conjunto frente a los que miran solo a su familia".