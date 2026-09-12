Los internos de la Unidad Penitenciaria N° 17, de la localidad bonaerense de Urdampilleta (Bolívar), enviaron al papa León XIV cartas contándoles sus experiencia, sentimientos y expresaron el deseo de que visite la cárcel.

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Durante la visita del papa se prevé que pase por la cárcel de Devoto como parte del cronograma tentativo preparado, del 8 al 11 de noviembre.

La iniciativa en Urdampilleta surgió de manera espontánea entre los propios privados de la libertad, según relató a AICA el catequista que acompaña la pastoral de la unidad, Raúl Maestre.

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El equipo de catequesis recorrió los pabellones y Las Casitas -el sector destinado a quienes se preparan para recuperar la libertad- para escuchar qué querían transmitirle al Papa. De ese recorrido surgieron cuatro textos distintos. En total, la invitación reunió más de 480 firmas de personas privadas de su libertad. Las cartas originales fueron entregadas personalmente en la Secretaría de la Nunciatura Apostólica, desde donde se confirmó su recepción y se solicitó ampliar información sobre la actividad pastoral de la unidad.

Foto: AICA

La invitación a León XIV se inscribe en una relación que la Unidad 17 mantuvo durante más de una década con el papa Francisco. Todo comenzó cuando los internos construyeron una capilla con materiales donados, gestionados en gran parte por la catequista Celia "Tata" Moncany, pero la obra no podía habilitarse por falta de planos.

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A través de la entonces directora de la unidad, Eugenia Marisabel Barrionuevo, y del capellán presbítero Mauricio Scoltore, se hizo llegar el problema al Vaticano. Francisco intervino, la capilla pudo habilitarse y el Papa envió un video para su inauguración.

A partir de ese momento comenzó un intercambio epistolar que se sostuvo durante años: los internos enviaban mensajes por correo electrónico contando sus actividades, y Francisco respondía con cartas manuscritas. En una de ellas, el Papa escribió que los muros no debían ser el límite para la Esperanza.

Esas cartas también fueron acercadas a la Nunciatura junto con la nueva invitación a León XIV.

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