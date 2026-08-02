La Justicia Federal investiga si una modificación en los estándares de calidad del gas natural, aprobada en 2024 por la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), pudo haber influido en el aumento de las intoxicaciones por monóxido de carbono registradas durante el último año, un fenómeno que afecta especialmente a la provincia de Buenos Aires.

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La causa, que tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini con intervención del fiscal Franco Picardi, busca determinar si la flexibilización de los parámetros para permitir la inyección de gas proveniente de Vaca Muerta sin el tratamiento previo que exigía la normativa anterior tuvo algún impacto sobre la seguridad de la combustión en los artefactos domiciliarios.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el abogado Martín Caputto, quien sostiene que la modificación regulatoria habría reducido estándares técnicos vinculados con la seguridad pública y que esa decisión debería analizarse a la luz del crecimiento de los casos de intoxicación registrados por el propio Estado nacional.

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La provincia de Buenos Aires, entre las más afectadas

El avance de la causa coincide con datos oficiales que muestran un aumento de las intoxicaciones por monóxido de carbono durante el primer semestre del año.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, entre enero y junio se notificaron 781 casos de intoxicación, un 7,4% más que en el mismo período del año anterior.

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La provincia de Buenos Aires concentra el mayor número de casos del país. De acuerdo con el informe oficial, pasó de 173 a 251 intoxicaciones, convirtiéndose en uno de los distritos donde más crecieron estos episodios, junto con Mendoza.

El propio Ministerio de Salud recuerda que el monóxido de carbono representa un serio problema de salud pública por su frecuencia y su potencial letal, ya que se trata de un gas incoloro e inodoro que puede provocar desde cuadros leves hasta la muerte.

Qué investiga la Justicia

La denuncia apunta a una resolución del Enargas que habilitó la incorporación a la red de distribución del gas proveniente de Vaca Muerta con una composición distinta a la que históricamente abasteció a los hogares argentinos.

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Según la presentación judicial, ese gas posee un mayor poder calorífico y especialistas del sector habían advertido durante la consulta pública previa que esa modificación podía alterar la combustión de determinados artefactos domiciliarios diseñados para funcionar con otra composición del combustible.

La hipótesis que ahora analiza la Justicia es si esa combustión podría volverse incompleta en algunos equipos, generando una mayor producción de monóxido de carbono.

La presentación también sostiene que durante el proceso de modificación normativa existieron advertencias técnicas que deberán ser analizadas para determinar si fueron consideradas antes de aprobar la medida.

Entre otros puntos, el juez deberá establecer si la flexibilización redujo estándares de seguridad, si hubo objeciones técnicas desatendidas y si esas decisiones guardan alguna relación con el incremento de las intoxicaciones registrado en el país.

La respuesta del exinterventor del Enargas

El exinterventor del Enargas, Carlos Casares, rechazó las acusaciones y negó que exista una relación entre la composición del gas y los casos de intoxicación.

Según sostuvo, el gas proveniente de Vaca Muerta "es totalmente seguro para el uso residencial" y la modificación aprobada se encuentra alineada con estándares internacionales.

Para el exfuncionario, los accidentes responden principalmente a la falta de mantenimiento de estufas, calefones y cocinas, a instalaciones internas deficientes, rejillas de ventilación obstruidas o problemas en la evacuación de los gases de combustión.

En ese sentido, afirmó que no existe evidencia que vincule directamente la calidad del gas distribuido con el incremento de las intoxicaciones.

Una investigación que recién comienza

La causa penal se encuentra en una etapa inicial y la Justicia deberá reunir documentación técnica, antecedentes regulatorios e informes de especialistas para determinar si existe alguna relación entre la modificación aprobada en 2024 y el aumento de los casos registrados por el Ministerio de Salud.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias continúan recomendando revisar periódicamente los artefactos a gas, mantener libres las rejillas de ventilación y consultar de inmediato ante síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono, como dolor de cabeza, mareos, náuseas o somnolencia.