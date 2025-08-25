El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la dirección de Patricia Bullrich, ha formalizado la reglamentación del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), un subsidio extraordinario de $ 800 mil dirigido a los damnificados de los municipios bonaerenses afectados por las inundaciones que ocurrieron los días 16 y 17 de mayo de 2025.

Esta medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 983/2025, establece los requisitos necesarios para acceder al fondo total de 10.000 millones de pesos destinados a dicha asistencia.

Se aprueban las normas complementarias del SUR para las localidades de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco, resaltando la importancia de esta disposición en el contexto de la emergencia generada por el evento meteorológico que afectó a millas de residentes en la región.

La creación de un fondo especial para asistir a los damnificados fue establecida previamente mediante el Decreto 497/2025, que instituyó el SUR como una prestación monetaria no contributiva, de carácter único, destinada a compensar las pérdidas materiales sufridas.

El SUR será otorgado únicamente a personas mayores de 18 años, sean argentinos o extranjeros con residencia legal en el país por un mínimo de dos años, que puedan acreditar su domicilio real y residencia efectiva en las localidades afectadas al momento de las inundaciones. Asimismo, es necesario demostrar la condición de habitación, uso, ubicación o titularidad regular y permanente del inmueble dañado, conforme a la información proporcionada por el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

Las solicitudes deberán realizarse exclusivamente a través de la página web http://sur.argentina.gob.ar donde los interesados tendrán que completar un formulario digital y presentar documentación que respalde su residencia y la afectación de su vivienda. Es importante destacar que el formulario tendrá carácter de declaración jurada, y ante cualquier falsedad, se procederá a iniciar acciones civiles y penales.