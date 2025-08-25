Inundaciones de mayo: otorgarán subsidios de 800 mil pesos a los afectados
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial. Parte desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que crea el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR). El trámite se debe realizar en una web habilitada para tal fin. Son siete los distritos beneficiados.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la dirección de Patricia Bullrich, ha formalizado la reglamentación del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), un subsidio extraordinario de $ 800 mil dirigido a los damnificados de los municipios bonaerenses afectados por las inundaciones que ocurrieron los días 16 y 17 de mayo de 2025.
Esta medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 983/2025, establece los requisitos necesarios para acceder al fondo total de 10.000 millones de pesos destinados a dicha asistencia.
Se aprueban las normas complementarias del SUR para las localidades de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco, resaltando la importancia de esta disposición en el contexto de la emergencia generada por el evento meteorológico que afectó a millas de residentes en la región.
La creación de un fondo especial para asistir a los damnificados fue establecida previamente mediante el Decreto 497/2025, que instituyó el SUR como una prestación monetaria no contributiva, de carácter único, destinada a compensar las pérdidas materiales sufridas.
El SUR será otorgado únicamente a personas mayores de 18 años, sean argentinos o extranjeros con residencia legal en el país por un mínimo de dos años, que puedan acreditar su domicilio real y residencia efectiva en las localidades afectadas al momento de las inundaciones. Asimismo, es necesario demostrar la condición de habitación, uso, ubicación o titularidad regular y permanente del inmueble dañado, conforme a la información proporcionada por el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).
Las solicitudes deberán realizarse exclusivamente a través de la página web http://sur.argentina.gob.ar donde los interesados tendrán que completar un formulario digital y presentar documentación que respalde su residencia y la afectación de su vivienda. Es importante destacar que el formulario tendrá carácter de declaración jurada, y ante cualquier falsedad, se procederá a iniciar acciones civiles y penales.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión