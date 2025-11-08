En medio de las inundaciones que afectan distintas zonas rurales del interior bonaerense, una foto captada por FM 107.1 La Nueva Radio de Carlos Casares se volvió viral: empleados de EDEN montados a caballo intentaban llegar a zonas aisladas para reparar líneas eléctricas.

El episodio ocurrió este viernes en cercanías de la localidad de Hortensia, donde los caminos de tierra quedaron intransitables por el agua. Ante la imposibilidad de circular con camionetas, los operarios decidieron avanzar a caballo para poder restablecer el servicio eléctrico en los campos afectados.

Las imágenes generaron una fuerte repercusión en Facebook, donde usuarios y vecinos expresaron su reconocimiento. “Mis respetos y felicitaciones para estos laburantes que, a pesar de las adversidades, siguen trabajando”, escribió una usuaria. Otro vecino comentó: “Muy bien gente, en Lincoln también lo hicimos, por los usuarios”.

Entre los cientos de mensajes, muchos recordaron otras inundaciones históricas en la región. “A los viejos nos tocó la del 1986”, señaló un exempleado. Mientras que otros destacaron el compromiso de los trabajadores: “Son chicos responsables que piensan en la gente que está aislada”, afirmó una vecina.

La publicación original de FM 107.1 La Nueva Radio fue compartida decenas de veces y generó un amplio debate sobre las condiciones en que deben trabajar los empleados de servicios esenciales durante emergencias climáticas.

Cabe recordar que Carlos Casares es uno de los distritos más afectados por las lluvias de los últimos días. El agua anegó caminos rurales, complicó la actividad agropecuaria y dejó sin suministro eléctrico a varios parajes.