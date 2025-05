#CARBAPenElAire 🎙️



El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) señaló que hoy con las intensas lluvias en provincia se ven “todos los caminos detonados”.

“Lo que hacen estas inclemencias, que no las podemos manejar, es poner bien en evidencia el abandono que hay por parte de los municipios y del Estado. Tanto sacan, parece que la cosa sigue funcionando y ellos como que nada pasó acá. Yo no te digo que con obras esto no hubiera pasado, lo que sí es cierto es que cuando pasan estas catástrofes, la recuperación es mucho más rápida y volver a foja cero todos los caminos y demás no es fácil”, sostuvo en declaraciones a Radio Continental.

En esa línea, Kovarsky insistió: “Cuando en los últimos 20 años te robaron más de 200 mil millones de dólares, cuando querés sacar la producción o vivís en el campo y no tenés caminos para ir, cuando vos querés mandar a los chicos a la escuela y vivís en el campo y no podés llegar, o las maestras y los chicos no pueden porque los caminos están destrozados, el trato no es igual”.

“En la medida que el trato no sea igual nosotros tenemos que seguir peleándola para que sea así incluso desde lo recaudatorio. En algún momento habrá otras cosas, y ojalá, porque la Argentina tiene que crecer el PBI, si no cada vez somos más personas y producimos lo mismo”, concluyó.