Con la llegada de las altas temperaturas del verano, se observó un aumento de consultas en barrios de zona norte ( como en Tigre, Escobar y Pilar), por la polilla negra (Hylesia nigricans) que provoca reacciones alérgicas.

La invasión de polillas negras (Hylesia nigricans) genera cuadros de alergia o dermatitis urticante. La reacción no llega por una picadura sino con el contacto con estos insectos y la liberación de sus pelos urticantes como mecanismo de defensa.

Los síntomas incluyen picazón intensa, ronchas, enrojecimiento y ardor, y suelen durar entre 7 y 14 días.

Qué hacer: Prevención

La presencia de este insecto no es nueva y se trata de un fenómeno habitual en esta época del año en zonas con vegetación abundante, explican los especialistas.

Si se entra en contacto con las polillas de esta clase, recomiendan lavar la zona afectada con agua fría y jabón, y cambiarse de vestimenta. En caso de síntomas persistentes, se debe consultar en un centro de salud o a una guardia médica, si el caso es grave.

Para prevenir estos cuadros, se aconseja evitar prender luces exteriores durante la noche, no dejar ropa colgada afuera y no tocar ni manipular polillas muertas.

