Invasión de polillas negras en zona norte: Cuáles son las reacciones que genera en humanos
Fueron reportados casos en Tigre, Pilar y Escobar. Se trata de un fenómeno estacional.
Con la llegada de las altas temperaturas del verano, se observó un aumento de consultas en barrios de zona norte ( como en Tigre, Escobar y Pilar), por la polilla negra (Hylesia nigricans) que provoca reacciones alérgicas.
La invasión de polillas negras (Hylesia nigricans) genera cuadros de alergia o dermatitis urticante. La reacción no llega por una picadura sino con el contacto con estos insectos y la liberación de sus pelos urticantes como mecanismo de defensa.
Los síntomas incluyen picazón intensa, ronchas, enrojecimiento y ardor, y suelen durar entre 7 y 14 días.
Qué hacer: Prevención
La presencia de este insecto no es nueva y se trata de un fenómeno habitual en esta época del año en zonas con vegetación abundante, explican los especialistas.
- Si se entra en contacto con las polillas de esta clase, recomiendan lavar la zona afectada con agua fría y jabón, y cambiarse de vestimenta. En caso de síntomas persistentes, se debe consultar en un centro de salud o a una guardia médica, si el caso es grave.
- Para prevenir estos cuadros, se aconseja evitar prender luces exteriores durante la noche, no dejar ropa colgada afuera y no tocar ni manipular polillas muertas.
