Maximiliano Velázquez fue capturado ayer en el marco de la investigación por los fallecimientos en un incendio en Bahía Blanca de Miriam Velázquez, de 52 años, y su hija Mariana Bustos, de 25.

Ads

El primo de Miriam y tío de Mariana fue aprehendido en una vivienda en las afueras de Bahía Blanca, en la zona del paraje Calderón.

Allí se secuestró una moto roja. De acuerdo con los testimonios reunidos, un hombre robusto que llegó en una moto roja habría ingresado al domicilio de Miriam en calle Santa Fe al 2300, alrededor de las 18:40 del martes. Según los registros, permaneció allí más de cuatro horas y se retiró cerca de las 23, minutos antes de que los vecinos notaran humo saliendo del inmueble. Entre las 20 y las 21, Mariana regresó a la casa luego de visitar a una amiga.

Ads

En tanto que el informe autopsial a los cuerpos de las dos mujeres encontradas sin vida concluirá la próxima semana, según informó el Ministerio Público.

La investigación es realizada por la UFIJ N.º 5, a cargo del fiscal Jorge Viego. Debido al estado de los cadáveres, la pericia no pudo ser finalizada y se tomaron diversas muestras para llevar a cabo informes complementarios, cuyos resultados se informarán a la fiscalía la próxima semana.

Ads

Esos resultados, permitirán completar el informe autopsial y posibilitar que el profesional médico que tiene a cargo esa tarea, arribe a una conclusión.