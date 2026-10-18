El trágico suceso tuvo lugar el pasado 17 de octubre en una propiedad situada sobre la calle Betbeder al 400, en la localidad de Valeria del Mar. La víctima, una mujer de 37 años, fue hallada sin vida con heridas de arma blanca en el interior de su domicilio.

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El macabro descubrimiento fue realizado por su propio hijo, al regresar a su vivienda. Al momento que llegaron las autoridades, el menor de edad estaba en una habitación lindera durante el episodio.

Tras el hallazgo, las fuerzas de seguridad iniciaron una intensa búsqueda para dar con el paradero de la pareja de la víctima, identificado como Cristian Marcelo Navarro. El hombre se había dado a la fuga inmediatamente después del crimen.

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La investigación avanzó rápidamente gracias a la colaboración de un testigo clave. Según informó el medio local Pinamar 24, un amigo del sospechoso se presentó voluntariamente en la comisaría para declarar que había mantenido contacto telefónico con él durante la noche del sábado (17 de octubre).

El testigo volvió a comunicarse con el prófugo horas más tarde, logrando obtener precisiones sobre su ubicación exacta. Esta información fue vital para que los efectivos policiales pudieran desplegar un operativo certero durante la mañana de este domingo.

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Al momento de ser localizado por las fuerzas de seguridad, presentaba múltiples lesiones. Por esta razón, fue trasladado de urgencia en una ambulancia hacia el hospital local, donde permanece bajo atención médica.

Efectivos de la policía local, personal de la Guardia Urbana y agentes de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes para recolectar pruebas que permitan esclarecer los detalles del femicidio.

La causa judicial continúa su curso bajo la intervención de la fiscalía de turno, que busca determinar las circunstancias exactas del ataque.

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