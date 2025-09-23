La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) sufrió un incendio en su tablero eléctrico central durante la madrugada del martes. El hecho ocurrió en el edificio ubicado en calle 6 entre 47 y 48, y provocó la suspensión inmediata de todas las clases y actividades académicas previstas para esa jornada.

Aunque no se registraron heridos, el tablero eléctrico afectado dejó sin suministro a gran parte de las instalaciones del edificio, lo que impidió el desarrollo normal de las tareas presenciales y administrativas.

Voceros de la UNLP informaron que aún se desconoce si el origen del fuego fue un desperfecto técnico, negligencia o si fue intencional. Se inició una investigación para determinar las causas del siniestro.

Para minimizar el impacto educativo, la facultad dispuso que las clases presenciales se realicen en modalidad virtual durante la jornada del martes. Se espera volver a la normalidad al día siguiente, miércoles, si los trabajos de reparación lo permiten.

