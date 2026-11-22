La muerte de una mujer de 77 años en un zanjón de Berisso es investigada por la Justicia, luego de que una vecina aportara un testimonio que podría ayudar a reconstruir lo ocurrido. Según fuentes policiales citadas por el medio platense 0221, la mujer habría caído al agua mientras revisaba residuos en la zona.

Ads

La víctima fue identificada como Victoriana Sánchez, conocida como Victoriana. Su cuerpo fue encontrado este domingo por la mañana en un zanjón ubicado en 11 entre 143 y 144, luego de que se alertara sobre la presencia de una persona inconsciente en el lugar.

Tras el aviso, efectivos policiales y personal del SAME acudieron al lugar. Los profesionales de la salud constataron que la mujer ya había fallecido.

Ads

Qué habría ocurrido antes de la caída

De acuerdo con la información que trascendió durante la investigación, una vecina habría observado a Sánchez momentos antes del episodio, cuando se encontraba revisando la basura. Según esa versión, habría resbalado y caído al zanjón.

Las fuentes policiales también señalaron que la mujer tendría algún tipo de discapacidad y que la muerte se habría producido por ahogamiento. Sin embargo, estas circunstancias aún deben ser confirmadas a través de las actuaciones judiciales y las pericias correspondientes.

Ads

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y busca establecer cómo se produjo el fallecimiento y cuáles fueron las circunstancias previas a la caída.

Por el momento, el testimonio de la vecina constituye uno de los elementos que podrían permitir esclarecer el episodio, aunque la investigación continúa abierta.