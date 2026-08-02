Una joven de 25 años fue hallada muerta en una playa de la zona sur de Mar del Plata después de permanecer desaparecida desde el viernes, cuando salió de su casa para asistir a una supuesta entrevista laboral. La víctima fue identificada como Juana Mailén Antonich, madre de dos niñas de 1 y 6 años.

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Según informó el portal 0223, la joven había sido contactada a través de Facebook con una propuesta de empleo. De acuerdo con el relato de su familia, le indicaron que debía presentarse en un supuesto balneario de Punta Mogotes para realizar una entrevista y le solicitaron una fotografía con el argumento de gestionar un carnet laboral.

Sin embargo, ese lugar nunca existió.

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Su madre, María, contó al mismo medio que la propuesta era un engaño. "Ella estaba buscando trabajo porque necesitaba mantener a sus hijas. Le dijeron que fuera a un balneario que no existe y pasó un remisero a buscarla. Ahí la estaban esperando otras personas", relató.

La familia denunció demoras para iniciar la búsqueda

Al perder contacto con Juana, sus familiares intentaron radicar una denuncia por averiguación de paradero.

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Siempre según el testimonio brindado a 0223, en la Comisaría 16 les indicaron que debían esperar y no les recibieron la denuncia en ese momento, por lo que decidieron iniciar la búsqueda por sus propios medios.

Una amiga logró ingresar a la cuenta de Facebook de la joven y recuperó la última conversación mantenida con quien la había citado para la supuesta entrevista laboral.

A partir de esa información, familiares y allegados reconstruyeron sus últimos movimientos y llegaron hasta una playa de la zona sur de Mar del Plata, donde también relevaron la existencia de cámaras de seguridad y posibles testigos.

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El cuerpo fue encontrado por su hermano

El desenlace ocurrió cuando uno de los hermanos de la joven encontró el cuerpo en la playa, oculto debajo de un contenedor y envuelto en una sábana.

La madre de la víctima cuestionó además el procedimiento posterior al hallazgo y aseguró que viajó desde Buenos Aires para reconocer a su hija, aunque afirmó que no le permitieron acercarse al lugar.

"Ella salió únicamente porque necesitaba trabajar para mantener a sus hijas", expresó.

La investigación continúa

La Justicia avanza ahora para determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y reconstruir las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo.

En paralelo, la familia pidió que el caso sirva como advertencia para otras personas que buscan empleo mediante redes sociales y recomendó verificar la existencia de las empresas o lugares donde son citadas antes de asistir a una entrevista.