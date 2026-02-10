"Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco. Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios. Además, cobrarían un interés por sus dólares. Todo beneficio", sostuvo el Ministro Luis Caputo en redes sociales.

Además, adjuntó un mensaje del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien indicó: "Ha quedado reglamentado el Régimen de Inocencia Fiscal, el cual entra en plena vigencia a partir de hoy. Durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros. Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo".

En Argentina existe una relación de extrema desconfianza para con los bancos, sobre todo cuando de trata de depósitos en dólares. Aún está muy presente el corralito y la pesificación asimétrica. ¿Sacarán los ciudadanos los dólares del colchón tras la invitación de Caputo?

