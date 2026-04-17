La tensión entre los médicos platenses y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a escalar fuerte en las últimas horas. Según informó Diario El Día, tras una reunión plenaria, la Agremiación Médica Platense resolvió suspender la atención a afiliados durante 72 horas por el atraso en el pago de prestaciones.

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La medida comenzará a regir desde las 0 de este viernes 17 de abril y se mantendrá hasta que se cancele la deuda. Según aclararon, la suspensión no afectará las guardias, las emergencias ni las cirugías oncológicas, que seguirán funcionando con normalidad.

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El conflicto se profundizó luego de que los profesionales denunciaran demoras en el cobro de honorarios correspondientes a los últimos dos meses. Pese a gestiones previas, el organismo realizó solo un pago parcial, lo que dejó a un número importante de médicos sin cobrar.

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Durante el encuentro, el presidente de la entidad, Gastón Quintans, describió un clima “duro” y con fuertes reclamos. “Muchos colegas aún no habían percibido sus honorarios al día 16 del mes”, señaló.

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En paralelo, desde el IOMA comunicaron un aumento del 6% en las prestaciones y una actualización de copagos —$5500 para el bono A, $6000 para el bono B y $7000 para el bono C—, pero la propuesta fue rechazada de forma unánime por considerarla insuficiente.

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Desde la Agremiación advirtieron que el conflicto podría escalar aún más. Si continúan los atrasos, anticiparon que aplicarán nuevas suspensiones automáticas cada vez que los pagos no se acrediten en tiempo y forma, e incluso podrían restringir la atención a afiliados en los próximos meses.