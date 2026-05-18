El vicepresidente primero del Senado bonaerense, Mario Ishii, presentó un proyecto de ley para declarar la “Emergencia Humanitaria y Sanitaria” en la provincia de Buenos Aires ante el creciente desabastecimiento de medicamentos, la falta de vacunas y la crisis operativa que atraviesan hospitales municipales y centros de atención primaria.

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La iniciativa apunta directamente al desfinanciamiento del sistema sanitario por parte del Gobierno nacional, aunque también reconoce deficiencias en programas dependientes de la administración bonaerense. Según el texto impulsado por el legislador peronista, la interrupción del Programa Remediar dejó sin provisión de medicamentos esenciales a numerosas salitas sanitarias, mientras que también se registran restricciones en tratamientos por discapacidad y demoras en la entrega de vacunas para jubilados a través del PAMI.

En el proyecto, Ishii advierte además sobre la falta de insumos descartables y problemas de funcionamiento en programas preventivos provinciales. Entre ellos, remarca la necesidad de reforzar el programa IRAB, destinado a la atención de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas, ante la proximidad de la temporada invernal.

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El documento sostiene que la falta de coordinación y recursos entre Nación y Provincia trasladó gran parte de la presión económica y sanitaria a los municipios bonaerenses. En ese contexto, los hospitales municipales y centros de atención primaria se encuentran absorbiendo una demanda creciente que, en muchos distritos, ya supera ampliamente las previsiones presupuestarias originales.

Otro de los puntos destacados del proyecto es el deterioro de la salud mental de la población. El senador alertó sobre un incremento exponencial en las consultas vinculadas a cuadros de angustia, padecimientos emocionales y necesidad de contención psicológica en el sistema público de salud.

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“Frente a una emergencia de esta magnitud, toda inversión no urgente debe ceder ante la obligación indelegable del Estado de garantizar medicamentos, atención sanitaria, vacunación, salud mental y funcionamiento hospitalario”, señala el texto parlamentario, que advierte que la falta de respuestas inmediatas podría profundizar aún más la crisis sanitaria en territorio bonaerense.