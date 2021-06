Las disposiciones que se encuentran vigente para Ituzaingó son:

- Restricción general de la circulación nocturna de 20 a 06hs

- Cierre de comercios no esenciales de 19 a 06hs

- Locales gastronómicos: hasta las 19hs sólo atenderán al aire libre y a partir de ese horario sólo envío a domicilio y take away

- Suspensión de reuniones sociales y familiares

- Actividades culturales en espacios públicos únicamente al aire libre y hasta 10 personas

- Actividades recreativas y deportivas sin contacto y sólo al aire libre y hasta 10 personas

- Celebración de ritos religiosos únicamente al aire libre y hasta 20 personas

- Clases para todos los niveles educativos únicamente virtuales. Sólo educación especial con presencialidad.

Vale destacar que durante los días sábado 5 y domingo 6 de junio, regirán las medidas correspondientes a Fase 1, que se detallan a continuación:

- Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.

- Únicamente estarán habilitados los comercios esenciales, que continuarán trabajando con normalidad.

- Otros comercios podrán funcionar con envío a domicilio y take away

- Sólo estará permitido circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas.

- A excepción de los trabajadores/as esenciales y aquellas personas especialmente autorizadas.