En medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ofreció una extensa entrevista en el canal de streaming Neura con Alejandro Fantino y dejó una batería de definiciones sobre la causa, su continuidad en el Gobierno y el respaldo que recibe del presidente Javier Milei.

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El funcionario atraviesa uno de los momentos más delicados desde su llegada a la Casa Rosada y, lejos de bajar el perfil, salió a defenderse públicamente. Durante la charla, negó irregularidades, apuntó contra parte de la prensa y aseguró que demostrará su inocencia ante la Justicia.

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Las principales frases que dejó Adorni

“Jamás se me pasó por la cabeza irme o renunciar”.

“Cuando la Justicia aclare todo, voy a hablar mucho; esto no va a quedar en silencio”.

“Soy inocente y se va a comprobar que soy inocente”.

“No voy a obstruir el trabajo de la Justicia”.

“Hicieron una carnicería mediática”.

“Hay operaciones que buscan dañarme políticamente”.

“Entiendo el show mediático, pero la realidad es otra”.

“Si en algún momento me voy, es porque el Presidente entiende que hay otro lugar donde puedo ser más útil”.

“Me emociona mucho el apoyo desde lo humano y hasta desde lo espiritual que me da el Presidente”.

“Él jamás ejecutaría a una persona que considera honesta, decente y leal”.

“Milei sabe perfectamente quién soy”.

“El Presidente tiene convicciones muy firmes”.

“Tengo días mejores y días peores, como cualquier persona”.

“Nunca pensé en dejar todo”.

“Voy a demostrar que se equivocaron conmigo”.

“Hay mucha gente que me escribe para darme apoyo”.

“Me dicen ‘no aflojes, seguí adelante’”.

“No pienso dar un paso al costado”

Durante la entrevista con Fantino, Adorni dejó en claro que no analiza abandonar el cargo pese a la presión política y mediática que generó la causa judicial en su contra.

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Según sostuvo, su permanencia en el Gobierno sólo dependería de una eventual decisión de Javier Milei y no de las críticas opositoras o las publicaciones periodísticas que surgieron en las últimas semanas.

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Además, evitó profundizar sobre detalles del expediente judicial y remarcó que prefiere responder ante la Justicia para “no interferir” en la investigación.

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La situación del jefe de Gabinete generó fuerte repercusión dentro del oficialismo luego de que se conocieran datos sobre gastos, viajes y movimientos patrimoniales que forman parte de la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita.