El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, volvió a quedar en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre la inseguridad en la Provincia. En una entrevista con C5N, cuestionó la cobertura de los hechos delictivos y denunció que existe una estrategia para instalar una percepción de aumento de la criminalidad.

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“Están desinformando. Están manipulando lo que está pasando”, sostuvo Alonso al referirse a las críticas de la oposición y a la difusión de episodios violentos en medios y redes sociales.

En ese sentido, el funcionario habló de una “suerte de decisión” de mostrar durante todo el día delitos violentos ocurridos en territorio bonaerense con el objetivo de “generar una sensación” de inseguridad. La expresión volvió a traer a escena una de las frases más polémicas del exministro del Interior Aníbal Fernández.

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No puedo creer que Javier Alonso siga diciendo que ES MENTIRA QUE HAY INSEGURIDAD EN PBA.



Dice que Milei, los medios y las redes DESINFORMAN Y MANIPULAN mostrando delitos violentos para GENERAR UNA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD.

Se puede ser tan hijo de puta? pic.twitter.com/C2ATvJIrJO — lorem ipsum (@altashanta) September 12, 2026

Alonso defendió su planteo con los datos de homicidios registrados en algunos de los municipios que quedaron bajo la lupa durante los últimos días. “Se habla de una ola de delitos, cuando todos los datos muestran que tanto en las dos jurisdicciones que estuvieron sobre la picota estos días, como Morón o José C. Paz, tenemos menos homicidios que el año pasado”, afirmó.

El ministro también apuntó contra el Gobierno nacional y contra los dirigentes de La Libertad Avanza que cuestionan la política de seguridad bonaerense. “¿Qué hace el Gobierno nacional por la seguridad en la provincia de Buenos Aires? Hablan como panelistas de televisión”, lanzó.

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Alonso sostuvo además que la Nación debería explicar qué medidas adopta frente a la inseguridad en territorio bonaerense y cuestionó que sus funcionarios opinen sobre la situación provincial mientras, según su planteo, no aportan recursos suficientes para atenderla.

“Que Javier Milei explique qué hace por la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires porque cuando habla parece que fueran panelistas de televisión”, afirmó el ministro, en otro de sus cuestionamientos al Presidente y a sus funcionarios.

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Las declaraciones se producen en medio de una fuerte disputa política por la seguridad bonaerense. La Libertad Avanza pidió la interpelación de Alonso en ambas cámaras de la Legislatura, para que explique las medidas adoptadas por la gestión de Axel Kicillof frente a los hechos delictivos registrados en distintos puntos del conurbano.

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El pedido opositor llegó además después de la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y de una serie de episodios violentos que generaron reclamos de distintos sectores políticos.

La frase utilizada ahora por Alonso remite directamente a Aníbal Fernández, quien en 2006, cuando era ministro del Interior de Néstor Kirchner, había generado una fuerte controversia al referirse a la inseguridad como una “sensación”. Dos décadas después, el concepto volvió a instalarse en el debate político bonaerense.