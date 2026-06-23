La conductora y modelo Jésica Cirio entregó este martes su teléfono celular a la Justicia para que sea peritado en el marco de la causa que investiga a su ex marido, Martín Insaurralde, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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Según informó Clarín, la entrega se realizó a través de uno de sus abogados en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, luego de que el juez federal Luis Armella la intimara a presentar el dispositivo en un plazo de 24 horas.

El teléfono será sometido a peritajes para determinar si contiene el video difundido recientemente, en el que se observa una importante cantidad de dólares distribuidos en valijas, cajas, bolsas y cajones dentro de un vestidor que, según los investigadores, pertenecería a una propiedad donde convivían Cirio e Insaurralde.

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Una prueba clave para la investigación

Para los investigadores, esas imágenes podrían convertirse en una prueba relevante dentro de la causa que se abrió tras el escándalo del viaje de lujo que Insaurralde realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023.

La Justicia busca determinar la fecha exacta en que fue grabado el video y el lugar donde se registró. Para ello, los peritos analizarán los metadatos del dispositivo, una herramienta que podría aportar información sobre la ubicación, el momento de la filmación y otros detalles técnicos.

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En caso de no encontrar el material original en el celular, los investigadores ya solicitaron una copia de las imágenes difundidas públicamente para continuar con los análisis.

EL VIDEO DE CIRIO, CLAVE EN LA CAUSA DE INSAURRALDE



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El video que grabó Jesica Cirio, modelo y ex esposa de Martín Insaurralde, se volvió una prueba relevante en la causa contra el ex intendente de Lomas de Zamora por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de… pic.twitter.com/qUFH959vMj — Clarín (@clarincom) June 23, 2026

Allanamientos y pedidos de indagatoria

La búsqueda del video motivó en los últimos días allanamientos en propiedades vinculadas a Cirio y a su expareja, el empresario Elías Piccirillo, quien actualmente cumple prisión domiciliaria. Sin embargo, hasta el momento el material no había sido hallado.

La causa está impulsada por el fiscal federal Sergio Mola y por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, quienes solicitaron la indagatoria de Insaurralde al considerar que su patrimonio y nivel de gastos no serían compatibles con los ingresos declarados durante su trayectoria como funcionario público.

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Según la acusación, el ex jefe de Gabinete bonaerense durante la gestión de Axel Kicillof no habría podido justificar parte de su patrimonio ni algunos gastos realizados en el exterior.

Mientras avanzan las pericias sobre el celular entregado por Cirio, la expectativa judicial está puesta en determinar si el video puede aportar nuevas evidencias sobre el origen y la magnitud del dinero que aparece en las imágenes.