Jimena López anunció 180 días para licitar con la intención de garantizar la continuidad operativa desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026. También se destaca que la prórroga se otorgaría por ese plazo específico para poder culminar el proceso de licitación pública nacional e internacional de la terminal, se informó oficialmente.

Mediante un comunicado se especifica que se mantienen las mismas condiciones contractuales que ya estaban establecidas, incluyendo las modificaciones acordadas previamente. Finalmente aclara que la propuesta ya fue enviada y deberá ser aceptada por la firma permisionaria en el plazo que se le ha otorgado.

Vale destacar que López aseguró que será presidenta hasta el día que le toque asumir como Diputada, fecha que aún no se anunció, pero se estima para las primeras jornadas de diciembre.

También brindó un resumen de su gestión al frente de la estación marítima donde se puede observar, entre otras apreciaciones técnicas, la transformación económica del ente portuario que recibió con una deuda millonaria y gracias a una profunda y responsable reestructuración financiera, dejará a la próxima administración un robusto fondo anticíclico

Además, se resalta el doble récord anual e histórico que en el año 2024 superó las 7.7 millones de toneladas y se alcanzó un récord de 332 buques operados. Mientras que en este 2025, hasta el día de la fecha, se superó el récord del año anterior por más de 100 mil toneladas y de acuerdo a estimaciones podría superar por primera vez en su historia los 8 millones de toneladas.



