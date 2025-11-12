El segundo curso de formación permanente de Puerto Quequén se desarrolló durante jornadas de cuatro horas los días sábados y estuvo dirigido a docentes de todos los niveles y modalidades dado que es una propuesta que aborda al puerto desde una perspectiva transversal, se informó oficialmente.

Ads

En el marco de los encuentros se trabajaron distintas temáticas del ámbito portuario organizado en cinco ejes: El puerto y su historia, el consorcio como órgano de gobernanza, la red productiva, la infraestructura y el vínculo puerto-ciudad, el ambiente y la fauna portuaria.

Jimena López destacó la importancia de revalorizar el rol docente en este momento histórico e hizo un llamado a la reflexión en relación a los índices de violencia que atraviesan a la sociedad. También remarcó la necesidad de reestablecer los lazos sociales comunitarios y las responsabilidades que corresponden a cada uno de los niveles estatales, donde la educación juego un rol central.

Ads

Esta formación enmarcada en las capacitaciones de la Dirección de Formación Permanente de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, se inscribe en la línea de trabajo identidades bonaerenses y contó con especialistas del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, además de expertos de CONICET, UNICEN e INTA, entre otros.

Ads