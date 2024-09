Jimena López se refirió a la licitación de Terminal Quequén, en el marco de una entrevista brindada a un medio local. En el comienzo de la charla indicó que “el tema de la licitación es que después de 30 años se vence la concesión, se extendió durante 3 años y, en el medio, hubo un pliego que nunca fue formalmente aprobado ni formalmente elevado a la provincia, que no contenía este 30% que pide el gobernador, sino que tenía otras características”.

A continuación, la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén sumó que cuando asumió la titularidad del ente portuario, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió licitar, porque “es una forma de asegurar transparencia y libre competencia en un sector que siempre pregona el libre mercado y la libre competencia entre las partes”.

DE EXPRÉS, NADA



¿Qué es una licitación y por qué es tan importante para nuestro puerto? En Puerto Quequén, las licitaciones son procesos rigurosos que aseguran transparencia y seguridad jurídica, siempre buscando el mejor futuro para nuestra comunidad.



Por esto, López precisó que empezaron a trabajar en un pliego “en donde Axel pide la reserva del 30% de la elevación, pero no una reserva ociosa, es una reserva en calendario”, o sea, “para poder pedir una elevación tenés que llegar con tres meses de anticipación. No es que ese 30% queda reservado para la gobernación y no se toca: tiene que ir subsumido un calendario anualizado de trabajo como el que tiene la terminal”.

La funcionaria también aclaró que el pliego se trabajó desde la gerencia y la presidencia del Consorcio de Puerto Quequén y luego “lo elevamos a la provincia para que nos hicieran todas las correcciones, lo pusimos a consideración del directorio y estamos esperando que se trate”.

En este punto de la entrevista reconoció su preocupación por que “ya hubo una demora en un proceso de licitación de 3 años y una revisión de licitación no puede llevar más de 6 meses”. Recordó que ella, en su rol de secretaria de gestión de transporte nacional licitó “dos veces el canal Magdalena en un año”, entonces dijo que “lo que hay que hacer es aunar voluntades y entender que la licitación se va a hacer y que se van a buscar los mecanismos necesarios para que la licitación se haga de la manera que se hacen todas las licitaciones basadas en la transparencia y en la igualdad de condiciones de competencia”.

La presidenta de Puerto Quequén además expresó que “por responsabilidad en relación a lo que es la terminal, a las cien familias que viven de la terminal, lo que hay que discutir es el cronograma de licitación y prórroga”. Y especificó: “lo que hay que tener en claro es que el licitar es la única forma de transparentar el proceso en un sector que dice defender la libre competencia y el libre mercado” y “la competencia se da a través de una licitación donde todos los jugadores pueden presentarse y gana el que más puntos tenga”.

Hacia el final de la charla, aseveró que una de las cosas que quiere hacer, "es que se trate también en el directorio”, ya que “es la posibilidad de que el pliego que eleve sea revisado por todas las partes”. Incluso propuso que haya “un estudio jurídico de renombre que diga si le parece que la licitación está dirigida, si no está dirigida más que nada porque la licitación bajo ningún criterio es exprés porque respeta todos los pasos y los plazos legales que tiene que tener”.

López recordó: “hoy el mandato que tengo como funcionaria pública es licitar, entonces sentémonos a debatir, a negociar, a dialogar, a ver qué puntos sí, qué puntos no, cómo podemos hacerlo, pero básicamente lo central hoy es poder generar las condiciones de una prórroga para que Terminal Quequén siga trabajando y en ese año que pueda durar la prórroga, abrir los sobres de la licitación y generar las condiciones, ya sea para que tengan una continuidad o para que venga alguien nuevo”.

"Lo que hay que tener en claro es que el directorio está para definir más allá de los intereses propios, las mejores condiciones en las que se puede dar para el elevador”, dijo, y aseveró que “la prórroga de la prórroga no le sirve a nadie, porque básicamente es una fragilidad jurídica”.