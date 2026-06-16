💥🗨 Polémica por los dichos de la legisladora porteña Berenice Iañez, que integra el sector de Axel Kicillof, sobre la expresidenta Cristina Kirchner: dijo que "jode bastante las pelotas” y y quiere “ordenar desde un balcón". pic.twitter.com/p8qESx9kaW — LaNoticia1.com (@lanoticia1) June 16, 2026

Berenice Iañez, una dirigente que integra el Movimiento al Futuro (MDF) de la Ciudad de Buenos Aires que lidera Axel Kicillof, y responde al ministro de Desarrollo a la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, fue crítica con la expresidenta Cristina Kirchner y su sector dentro del peronismo, en especial, de La Cámpora.

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“Nosotros somos el país que cuando no hay un faro, nosotros lo encontramos. Un pueblo que nos dio a San Martín, a Rosas, a Perón, a Hebe, a Néstor, a Cristina, por más que ahora esté bastante equivocada y jode bastante las pelotas, y que nos dio un Axel Kicillof. Somos el mejor pueblo del mundo”, afirmó.

Los dichos fueron durante una charla en la "Cátedra libre Hebe de Bonafini", organizada por la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que tuvo lugar diez días atrás. La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires defendió el camino recorrido por Kicillof en su disputa internas, en especial, con La Cámpora, al decir: “Cuando me quieren venir a decir que un proceso lo van a ordenar desde un balcón shakesperiano, cada vez están más Romeo y Julieta los compañeros, y eso no terminó bien”.

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“Uno dice: ‘¿por qué el compañero Axel no los manda a la puta madre, por qué no los raja a todos, por qué financiamos a los compañeros que tanto nos pegan?’ Pero no hay que dar más esas discusiones. Axel está demostrando que sabe mucho de táctica y también de estrategia, porque sabe cuáles son las peleas verdaderas”, explicó la legisladora.

En otra parte de su discurso, recordó las discusiones que hubo entre Kicillof y los Kirchner por la decisión del gobernador de desdoblar las elecciones bonaerenses del año pasado. “Hasta en un Congreso del PJ nos amenazaron y nos amenazaba mamá, que decía que la Provincia de Buenos Aires se va a prender fuego. Y eso fue una amenaza. Fue muy difícil transitar eso”, afirmó.

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En otra parte de su discurso en la conferencia, la legisladora porteña cuestionó a La Cámpora, pero sin nombrarlos directamente. “Ahora que el pueblo eligió a Axel Kicillof le ponen todos los palos en la rueda. Porque están en un proyecto absolutamente individualista”, advirtió. Y en otro paso de su alocución, afirmó: “No están en un proyecto popular, porque el proyecto popular tiene un oído en el pueblo y no lo tiene en los intereses particulares. Para ser revolucionario hay que tener entrega y para tener entrega hay que perder privilegios. Y estos muchachos no quieren perder los privilegios mientras el pueblo se muere de hambre”.

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