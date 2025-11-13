La Municipalidad de La Plata declaró al reconocido artista Johnny Depp como visitante ilustre en un acto que se llevó a cabo en el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde fue recibido por el intendente Julio Alak.

Ads

"Johnny Depp":

Porque fue declarado visitante ilustre de La Plata y recibió la llave de la Ciudad pic.twitter.com/n2bNnC4nK4 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 12, 2025

Durante el encuentro, la estrella de Hollywood recibió la “llave de la ciudad”. En las afueras del Palacio Municipal una multitud saludó al protagonista de “Piratas del Caribe”; “Charlie y la fábrica de chocolate”; “El joven manos de tijera”; entre otros éxitos.

Depp agradeció el reconocimiento y manifestó: “Me he sentido muy bienvenido en esta ciudad increíble”. Además, valoró que “es un privilegio y un honor ser bienvenido de esta forma y vivir la experiencia de la gente en este lugar” y aseguró: “El lugar y la cultura de esta ciudad es una mina de oro”. También saludó a la gente que lo esperó en Plaza Moreno.

Ads

En el marco del acto, la estrella de Hollywood dijo que “es un honor recibir la llave de la ciudad” e hizo públicos sus agradecimientos: “A Jorge Rodríguez por hacer posible mi primera visita a Argentina, y a la gente que me ha apoyado estupendamente”.

La visita forma parte de una jornada especial en la que Depp brinda, además, una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá junto al actor Riccardo Scamarcio. El evento combina conversación y proyección cinematográfica.

Ads

Finalmente, se realizará una pre avant-premiere de “Modigliani, tres días en Montparnasse”, película dirigida por Depp que narra tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916. La proyección será moderada por Verónica Lozano y Alejo García Pintos.