Johnny Depp visitó La Plata en la última semana para presentar su última película y ofrecer una masterclass en el Teatro Coliseo Podestá. Además de ser declarado “visitante ilustre” y recibir la llave de la Ciudad, el actor también recibió un obsequio azul y blanco.

En las últimas horas, se dio a conocer una imagen del “pirata” de Hollywood luciendo la camiseta de Gimnasia y Esgrima. La imagen, salió a la luz este miércoles, tras el posteo del artista Nicanor Crotto que encendió las redes.

El famoso platero compartió fotos del obsequio que le brindó al actor estadounidense -una cuchilla inspirada en piratas y detalles criollos.

