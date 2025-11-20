Johnny Depp se puso la camiseta de Gimnasia de La Plata y los hinchas enloquecieron
Se viralizó la imagen del actor estadounidense vistiendo la casaca del Lobo. Días atrás, estuvo en la capital bonaerense donde fue declarado Visitante Ilustre.
Johnny Depp visitó La Plata en la última semana para presentar su última película y ofrecer una masterclass en el Teatro Coliseo Podestá. Además de ser declarado “visitante ilustre” y recibir la llave de la Ciudad, el actor también recibió un obsequio azul y blanco.
En las últimas horas, se dio a conocer una imagen del “pirata” de Hollywood luciendo la camiseta de Gimnasia y Esgrima. La imagen, salió a la luz este miércoles, tras el posteo del artista Nicanor Crotto que encendió las redes.
El famoso platero compartió fotos del obsequio que le brindó al actor estadounidense -una cuchilla inspirada en piratas y detalles criollos.
