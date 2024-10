En el marco de la interna que divide al peronismo bonaerense y tras el anuncio de Cristina Fernández confirmando su candidatura a la conducción del PJ Nacional, el ministro de Axel Kicillof, Jorge D’Onofrio, rompió el silencio de la Provincia y se refirió a la postulación de la expresidenta y cómo esto repercute en la gestión de Gobierno.

“Cristina Fernández de Kirchner tiene todo el derecho a autopostularse o que la aclamen para ser candidata o ser la presidenta del partido, como lo tienen todos los afiliados”, declaró el titular de la cartera de Transporte de la Provincia en diálogo con Radio con Vos. Y en esa línea aclaró: “Ahora, me parece a mí que en este momento los bonaerenses y los argentinos nos están reclamando a nosotros otro tipo de discusión”.

“A mí me gustaría estar planteando las cuestiones, cómo vamos a hacer que el sistema educativo les sirva a nuestros chicos y chicas. Me gustaría estar discutiendo cuestiones que tienen que ver con la educación pública, pero de calidad y eficiente. Me gustaría estar discutiendo cómo vamos a hacer una mejor salud pública”, agregó.

Y en ese contexto subrayó: “Estas son las cuestiones que tenemos que, o por lo menos creo yo, humildemente que tenemos que debatir y no exponernos ante la sociedad solamente discutiendo cargos que no creo que hoy sean la prioridad”.

“Me parece que en esto creo que el peronismo es un conjunto, tiene que dar un debate importante para volver a enamorar y me parece que en esto tenemos que plantear no sólo las banderas que hemos enarbolado durante toda nuestra historia, sino cómo hacerlas verdaderamente eficientes”, remarcó el funcionario provincial.

Y añadió: “Porque una cosa es enarbolar la bandera de la educación pública y otra plantear cómo la vamos a hacer de manera eficaz, que a los chicos les sirva toda la trayectoria educativa para poder desarrollarse y poder tener una salida laboral. Y obviamente la sociedad nos está reclamando eso”.

Consultado por el diálogo con Axel Kicillof sobre este tema, D’Onofrio aseguró que “no es una cuestión que ni siquiera se plantee en el debate. Los que tenemos la responsabilidad del día a día de gestionar, la verdad que no nos cambia la actividad política”.

“Es lo mismo que si yo me rasgara la vestidura porque aparecen personajes hablando por televisión, como si hablaran en representación de todos, y la verdad que a mí no me representan, pero tampoco voy a estar haciendo una cacería de brujas por eso”, agregó y en ese marco afirmó: “Es más una demanda de los medios querer una definición”.

“Nosotros estamos transitando un proceso donde cada uno aporta lo que cree conveniente desde su lugar, y obviamente van a venir momentos de definiciones que creo que están más adelante. Pero parece que empezar a discutir desde los candidatos, en vez de discutir el por qué queremos volver a ser gobierno, me parece que ahí es donde está la distancia”, sentenció.

“Fundamentalmente el que nos acompañó, que acompañó al actual presidente, que creyó la teoría del sacrificio porque íbamos a estar mejores. Bueno, el sacrificio está en un momento, creo, de punto de inflexión, la mejoría no llega para nadie. Por eso nosotros no tenemos que hacer lo mismo que hace hoy el oficialismo, que es hablar de culpables, sino fundamentalmente de esperanza y cómo se sale de todo esto”, concluyó.

La independencia de la Provincia de Buenos Aires

El ministro aprovechó la nota para aclarar que no pidió la independencia de la Provincia como aseguraron en algunos medios luego del a entrevista que el funcionario brindó al periodista Ramón Indart en radio Splendid en la que afirmó: “Si la Provincia de Buenos Aires hoy fuera un Estado, sería el PBI más rico de Latinoamérica”.

“Está en un contexto esa frase, es más, en la misma nota digo que no es el camino a seguir, pero si el Presidente es el topo que viene a destruir el Estado, la Provincia de Buenos Aires podría plantearse, siendo que la que aporta el 45% del PBI recibe solo el 22% de coparticipación, abstraerse de esa organización y seríamos el PBI más rico de Latinoamérica”, aclaró en diálogo con Radio con Vos.

“Obviamente tenemos un espíritu solidario, no pretendemos eso, pero sí que se reconozca el esfuerzo que hace la Provincia de Buenos Aires y obviamente que en algún momento se rediscuta la Ley de coparticipación, que es una cuestión que está pendiente desde la última reforma constitucional del 94”, explicó D’Onofrio.

“Claramente de la misma manera que disruptivamente el presidente a veces plantea cuestiones, creo que hay que plantear cuestiones fuertes para que se escuche la voz de los bonaerenses, que obviamente son, no digo los que más padecen, pero que evidentemente están siendo altamente perjudicados por la política de este gobierno nacional”, aseveró el ministro.

Y en ese marco señaló que “jurídicamente, revisando el pacto de San José de Flores, el Banco de Provincias es anterior a la República, con lo cual puede emitir moneda. Podríamos exportar directamente, sin pasar por la aduana”.

“Ahora, toda esa cuestión implica una inestabilidad social que nosotros no pretendemos, pero sí pretendemos ser tenidos en cuenta al momento de que se tomen las decisiones que va en contra de las políticas que plantea la Provincia de Buenos Aires”, fundamentó.

Y concluyó: “Porque si bien reconocemos la legitimidad del Presidente y para qué fue elegido, también nuestro Gobernador fue elegido para otra cosa, y obviamente defiende las políticas que se han planteado durante la campaña, que es no solo defender los derechos, sino la aplicación de derechos”.