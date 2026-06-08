Jorge Macri consideró que la despedida al Indio en Provincia "está funcionando bien" y felicitó a los organizadores
El Jefe de Gobierno porteño se refirió al masivo último adiós al músico en Avellaneda. "La gente llega de forma pacífica", dijo. En la previa del velatorio, muchos dirigentes preveían desbordes e incidentes.
La despedida de Carlos “Indio” Solari comenzó este domingo por la mañana, sin fecha de finalización. Se lleva a cabo en el Microestadio Gatica, en el Parque Domínico de Avellaneda, y la cola de varios kilómetros llegó al límite con la Ciudad de Buenos Aires.
Consultado en una entrevista televisiva, el Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri reconoció la organización de la masiva jornada: "Está funcionando bien la despedida ahí. Hay que reconocerlo y felicitarlos”.
Y añadió: “El grueso de la sociedad argentina es una sociedad pacífica. El problema es cuando algunas intentan alterar ese orden”.
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