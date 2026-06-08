La despedida de Carlos “Indio” Solari comenzó este domingo por la mañana, sin fecha de finalización. Se lleva a cabo en el Microestadio Gatica, en el Parque Domínico de Avellaneda, y la cola de varios kilómetros llegó al límite con la Ciudad de Buenos Aires.

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Consultado en una entrevista televisiva, el Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri reconoció la organización de la masiva jornada: "Está funcionando bien la despedida ahí. Hay que reconocerlo y felicitarlos”.

Y añadió: “El grueso de la sociedad argentina es una sociedad pacífica. El problema es cuando algunas intentan alterar ese orden”.

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