El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a la polémica por las carpas VIP instaladas durante la misa del papa León XIV en Palermo y defendió la organización del espacio exclusivo para invitados, aunque reconoció que hubo algunos gastos que podrían haberse evitado.

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En diálogo con Radio La Red, el mandatario porteño admitió que parte del catering dispuesto para quienes estuvieron en el sector reservado fue innecesario. “Las medialunas y los budines estuvieron de más, yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera”, sostuvo.

Macri explicó que se trató de un acontecimiento excepcional y que las carpas también fueron destinadas a integrantes de la Iglesia y trabajadores que debieron permanecer varias horas en el lugar antes de la celebración, debido al cierre de los accesos.

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“Tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, insistió el jefe de Gobierno, quien defendió la decisión de disponer espacios de espera para quienes participaron de la organización y los invitados.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, pasó por #Vilouta910 con @paulovilouta y se refirió a la polémica por la carpa VIP instalada durante la misa del papa León XIV. 🎧 AM 910 📱APP: La Red 🖥️ https://t.co/AGhrR6Z3GH ▶️YouTube: Radio La Red https://t.co/KRirynnD6q — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) November 10, 2026

La polémica se había desatado luego de que trascendieran imágenes de famosos, empresarios y dirigentes políticos en un sector exclusivo, mientras miles de fieles aguardaban a varias cuadras para participar de la celebración encabezada por León XIV en el Monumento de los Españoles.

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Los cuestionamientos llegaron al Congreso

La controversia también tuvo repercusiones en el ámbito parlamentario. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido para que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno brinden explicaciones sobre la organización del evento y los criterios utilizados para seleccionar a los invitados.

Estimado @jorgemacri somos pocos y nos conocemos mucho. Se perfectamente que Mara Gorini y @KarinaMileiOk te exigieron que pongas “los huevos sobre la mesa” y contrates a las empresas de ella y los Menem (literal, para los que no saben, Mara le llevó un maple de huevos). Abro hilo — Marcela Pagano (@Marcelampagano) November 10, 2026

“¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?”, cuestionó el legislador en sus redes sociales.

Por su parte, la diputada nacional Marcela Pagano denunció presuntas irregularidades en las contrataciones vinculadas con la misa y reclamó que se publiquen los expedientes, los datos de las empresas subcontratadas y los montos abonados.

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En ese marco, señaló que Jefatura de Gabinete contrató a DF Entertainment S.A. por $8.690 millones para tareas vinculadas con el servicio integral de seguridad y el control de accesos. También cuestionó que se utilizara el mecanismo de contratación directa por urgencia, pese a que la visita papal era conocida con anticipación.

Otro de los dirigentes que se sumó a las críticas fue el diputado nacional Pablo Juliano, quien apuntó contra el contraste entre el sector VIP y el mensaje del Papa.

"Las medialunas estuvieron de más". Cómo se le puede explicar que no son las medialunas? Que el tema está en hacer de una visita del Papa un evento de gala tipo entrega de los Martín Fierro. Imposible. Es el mismo del show de drones y las luces con los colores para festejar el 4 de julio, y del tímido chocolate con churros para 200 vecinos el 9 de julio. El Papa pidió poner a la persona en el centro. Jorge entendió que hablaba a los ricos y famosos. — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) November 10, 2026

“No puedo fingir indignación ni sorpresa. Lo extraño sería que la ‘nueva política’ no armara un sector VIP”, publicó. Y en otro tuit, agregó: “El Papa pidió poner a la persona en el centro. Jorge entendió que hablaba a los ricos y famosos”.

Así, mientras Jorge Macri buscó relativizar las críticas y reconoció que algunos elementos del catering estuvieron de más, la polémica por los invitados, los gastos y las responsabilidades políticas de la organización continúa abierta.