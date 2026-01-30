"El gobierno de CABA desalojó un local usurpado en la Ciudad que tenía una bandera que decía: ‘El futuro es con Axel’, con la firma del Movimiento Derecho al Futuro, que conduce el mandatario bonaerense.

En ese marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, lanzó en redes sociales: “Si quieren okupar, vayan al conurbano que ahí seguro los dejan. Acá no”.

En su posteo adjuntó el video del desalojo.

Si quieren okupar, vayan al conurbano que ahí seguro los dejan. Acá no. pic.twitter.com/tLPOoVFHua — Jorge Macri (@jorgemacri) January 29, 2026

