Jorge Macri desalojó un local partidario: "Si quieren okupar vayan al conurbano que ahí seguro los dejan"
Sigue la disputa entre el Gobierno de la Ciudad y el de la Provincia. Luego de los cruces por la atención en los hospitales, ahora el alcalde de la Ciudad acusó a la gestión bonaerense de permitir usurpaciones en el GBA.
"El gobierno de CABA desalojó un local usurpado en la Ciudad que tenía una bandera que decía: ‘El futuro es con Axel’, con la firma del Movimiento Derecho al Futuro, que conduce el mandatario bonaerense.
En ese marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, lanzó en redes sociales: “Si quieren okupar, vayan al conurbano que ahí seguro los dejan. Acá no”.
En su posteo adjuntó el video del desalojo.
