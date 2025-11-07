“Seamos cautos, porque ya nos comimos la curva varias veces, 2009, 2013, 2021, siempre en las intermedias pierde el kirchnerismo y después vuelven, tal vez porque nosotros cometemos errores”, señaló Jorge Macri en declaraciones televisivas tras la victoria de su espacio aliado a LLA el pasado 26 de octubre.

Y ejemplificó: “En 2009 parecía que el kirchnerismo estaba muerto y dos años después Cristina sacó 56 puntos en Tandil”.

En este marco, el Jefe de Gobierno de la Ciudad señaló que “no hay cheques en blanco para nadie”. “Tampoco para nosotros, aunque hayamos ganado”, indicó.

Además, Jorge Macri se refirió a la figura del Presidente y a sus pasados desencuentros. “Este Milei es mejor”, dijo. “Los que tenemos responsabilidades grandes, tenemos trabajos difíciles y tenemos que bancarnos situaciones incómodas”, añadió, en alusión al encuentro en el que el Jefe de Estado le negó el saludo en el tedeum. “No fue linda (escena), fue incómoda para el arzobispo (de Buenos Aires)”, reconoció.

