En medio de la preocupación por las amenazas de violencia en escuelas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó una conferencia de prensa en la que anunció una serie de medidas y detalló cómo se está abordando la situación en la Ciudad de Buenos Aires.

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“No vamos a minimizar ni naturalizar hechos que alteran la vida escolar. Generar miedo o pánico tiene consecuencias. No es una broma pesada, es un delito”, sostuvo.

Según explicó, al menos tres casos concretos derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera del ámbito porteño, y ya interviene la Justicia para determinar responsabilidades. En ese marco, se activaron protocolos y se reforzó la coordinación entre distintas áreas del Estado.

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🔴 AHORA | La Ciudad anuncia medidas tras las amenazas en las escuelas@jorgemacri: "No son chistes, son delitos penales".



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Macri estuvo acompañado por la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y el fiscal general, Martín López Zavaleta, quienes detallaron el funcionamiento del esquema de respuesta. Entre otras medidas, se articula el trabajo con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Ciudad y organismos de niñez.

Desde el área judicial, remarcaron que la identificación de los responsables permite avanzar en cada caso y también tiene un efecto preventivo, al desalentar la repetición de estas conductas.

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En paralelo, Educación reforzó los procedimientos ante este tipo de situaciones: aviso inmediato al 911, preservación del espacio escolar y activación de protocolos específicos. “Si hay riesgo real, lo define la autoridad policial. Mientras tanto, las clases continúan”, explicaron.

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El jefe de Gobierno también puso el foco en el rol de las familias y las redes sociales. Señaló que muchos de estos episodios surgen de tendencias virales y pidió mayor acompañamiento: “Necesitamos volver a hablar, a escuchar y a involucrarnos en lo que les pasa a los chicos”.

En este contexto, y mientras la problemática también se replica en la provincia de Buenos Aires —donde el abordaje viene siendo más gradual y con instancias de diálogo en desarrollo—, la Ciudad avanzó con medidas concretas y un mensaje más enfático frente a los hechos.

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“Sepan que estamos para acompañarlos. Queremos llevar tranquilidad a las familias”, cerró Macri.