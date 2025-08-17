Jorge Taiana, exministro de Defensa y diplomático de larga trayectoria, habló públicamente luego de que se confirmara su postulación como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de unidad del peronismo.

“Evidentemente hubo consenso para que encabece la lista. Todos los grupos acordaron eso. Eso para mí es un orgullo y creo que demuestra la importancia de la unidad”.

Taiana reconoció la urgencia de fortalecer la oposición ante el avance de sectores que, según él, promueven una agenda regresiva:

“Nos unimos para ver cómo detenemos la destrucción que plantea el presidente Javier Milei. Y cómo logramos recuperar la esperanza en una sociedad que está un poco desalentada, pero que tiene que tener esperanza en que es posible construir una Argentina distinta y una Argentina mejor para la mayoría”.

En segundo lugar lo acompaña la massista Jimena López y en el tercero, el dirigente social Juan Grabois. La lista continúa con varios postulantes del sector sindical.

