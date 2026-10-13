Un joven de 24 años se atrincheró armado en la vivienda de su ex pareja, ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen al 700, en la ciudad bonaerense de Bolívar. El episodio ocurrió este lunes al mediodía y motivó un importante operativo policial. La víctima logró escapar y no sufrió lesiones.

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Según informó el medio local Presente Noticas, la mujer consiguió salir de la casa y resguardarse en la vivienda de un vecino, mientras el hombre permanecía atrincherado en el inmueble.

Se entregó tras varias horas de negociación

El operativo se extendió durante varias horas e incluyó la intervención de efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, quienes mantuvieron contactos verbales con el joven para lograr que depusiera su actitud.

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Finalmente, alrededor de las 14.30, el hombre decidió entregarse voluntariamente. Fue retirado del lugar por efectivos policiales y trasladado en una ambulancia del Servicio 107.

En el procedimiento participaron agentes de la Policía local, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría, Bomberos Voluntarios y representantes de distintas áreas municipales, entre ellas Protección Ciudadana y Género.

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También intervino la Fiscalía de Bolívar, mientras que se esperaba el arribo de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes en la vivienda.

Los tres delitos que podrían imputarle

El joven permanecerá aprehendido en situación de flagrancia mientras avanzan las actuaciones judiciales. Por su parte, la víctima deberá prestar declaración ante las autoridades.

De manera extraoficial, trascendió que el hombre podría ser acusado de tres delitos:

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Violación de domicilio.

Coacción agravada por abuso de arma.

Portación ilegal de arma de fuego.

La calificación legal es provisoria y las imputaciones deberán ser determinadas en el marco de la investigación judicial, que buscará establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.