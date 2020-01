El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, planteó una vez más sus cuestionamientos a la implementación de la Tarjeta Alimentaria luego que en Salta se registraran cinco muertes por desnutrición.

Van cinco muertes por desnutrición en Salta. Algún caradura acusa a las víctimas por su cultura. Reconocemos que el Gobierno priorizó la emergencia alimentaria. Cuando alertamos sobre la lentitud y los errores de implementación es porque conocemos el dolor del Pueblo. — Juan Grabois (@JuanGrabois) January 24, 2020

"Van cinco muertes por desnutrición en Salta. Algún caradura acusa a las víctimas por su cultura. Reconocemos que el Gobierno priorizó la emergencia alimentaria. Cuando alertamos sobre la lentitud y los errores de implementación es porque conocemos el dolor del Pueblo", sostuvo a través de la red social Twitter.

De esa forma, Grabois volvió a aludir a la "lentitud" que implica el sistema de confección y reparto de las tarjetas. Días atrás ya había señalado que él hubiera preferido que esa ayuda se implementara a través de la AUH. "Hay un sistema que funciona muy bien en la Argentina, que es el de la AUH, donde todo el mundo tiene su tarjeta ya impresa, la ANSES tienen una red impresionante que está totalmente despersonalizada. Es una marca asociada a los derechos de la seguridad social. Perfectamente se podría haber canalizado esta asistencia alimentaria a través del Anses y transformarla en un derecho", había dicho.

Por otro lado, Grabois también mostró su rechazo a que la tarjeta alimentaria se distribuya "con presencia de intendentes y funcionarios" y con “gente haciendo filas”. “Me parece un retroceso político”, manifestó.

Otro punto en el que el líder de la CTEP mostró su divergencia con la Casa Rosada fue en el modo en el que se informa del funcionamiento del plástico a los beneficiarios del mismo: "No me gusta que se insista tanto en que la gente no va a poder sacar la plata, ni comprar alcohol, y que van a hacer un curso de nutrición y de cuidado de chicos. Tomar de boludos a los pobres no me cabe a mí", ahondó.