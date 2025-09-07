Juan Grabois votó en Vicente López: “Debería decir que es un día que empieza con P, pero no se puede”
El dirigente social hizo énfasis en que la ciudadanía concurra a votar. "En el cuarto oscuro se define mucho", expresó.
El referente de Patria Grande emitió su voto en una escuela de Vicente López, misma comuna donde concurrió Karina Milei. El dirigente social, hizo énfasis en que la ciudadanía concurra a votar. Las declaraciones más importantes:
“Debería decir que es un día que empieza a con P, pero no se puede”.
“Lo único que puedo transmitir, es que la democracia y el Estado Social de Derecho, nuestra constitución que incluye la justicia social entre sus artículos, no es un sistema perfecto, pero es el mejor sistema que se inventó hasta ahora. Y que funciona fundamentalmente cuando las ciudadanas y los ciudadanos, los más jóvenes, los de edad intermedia, los más grandes, vienen y ejercen con su voto lo que sienten, lo que piensan de una situación establecida”.
“Para que la democracia fuera más participativa, más amplia, se pudiera hablar y debatir más cosas, pero tenemos esto, cuidémoslo, vayan a votar, porque en el cuarto oscuro se define mucho, no es que se define poco, se define mucho. Así que ese es mi deseo para hoy, y bueno, y otro que no les voy a contar tampoco”.
