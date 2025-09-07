El referente de Patria Grande emitió su voto en una escuela de Vicente López, misma comuna donde concurrió Karina Milei. El dirigente social, hizo énfasis en que la ciudadanía concurra a votar. Las declaraciones más importantes:

“Debería decir que es un día que empieza a con P, pero no se puede”.

“Lo único que puedo transmitir, es que la democracia y el Estado Social de Derecho, nuestra constitución que incluye la justicia social entre sus artículos, no es un sistema perfecto, pero es el mejor sistema que se inventó hasta ahora. Y que funciona fundamentalmente cuando las ciudadanas y los ciudadanos, los más jóvenes, los de edad intermedia, los más grandes, vienen y ejercen con su voto lo que sienten, lo que piensan de una situación establecida”.

“Para que la democracia fuera más participativa, más amplia, se pudiera hablar y debatir más cosas, pero tenemos esto, cuidémoslo, vayan a votar, porque en el cuarto oscuro se define mucho, no es que se define poco, se define mucho. Así que ese es mi deseo para hoy, y bueno, y otro que no les voy a contar tampoco”.

