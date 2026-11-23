Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un ingreso adicional en diciembre de 2026, cuando se acredite la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El pago coincidirá con una nueva actualización de los haberes y podría incluir el refuerzo de $70.000 para quienes perciben las prestaciones más bajas.

Ads

Con estos tres conceptos, los beneficiarios de la jubilación mínima podrían recibir $750.695,03 brutos, siempre que el Gobierno nacional mantenga el adicional extraordinario durante el último mes del año.

La actualización será del 2,17%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Ads

De esta manera, el haber básico pasará de $444.158,46 a $453.796,69. A esa cifra se agregarán $226.898,34 correspondientes al medio aguinaldo, por lo que el ingreso alcanzará los $680.695,03 sin considerar el eventual bono.

Si el Ejecutivo mantiene el esquema de refuerzo aplicado hasta noviembre, los montos estimados serán los siguientes:

Ads

Jubilación mínima: $453.796,69 de haber, $226.898,34 de aguinaldo y $70.000 de bono. Total: $750.695,03.

$453.796,69 de haber, $226.898,34 de aguinaldo y $70.000 de bono. Total: $750.695,03. Jubilación máxima: $3.053.622,05 mensuales y $1.526.811,02 de SAC. Total: $4.580.433,07, sin refuerzo extraordinario.

$3.053.622,05 mensuales y $1.526.811,02 de SAC. Total: $4.580.433,07, sin refuerzo extraordinario. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.037,35 de prestación, $181.518,65 de aguinaldo y $70.000 adicionales. Total: $614.556.

$363.037,35 de prestación, $181.518,65 de aguinaldo y $70.000 adicionales. Total: $614.556. Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $317.657,68 de haber, $158.828,84 de SAC y $70.000 de bono. Total: $546.486,52.

$317.657,68 de haber, $158.828,84 de SAC y $70.000 de bono. Total: $546.486,52. PNC para madres de siete hijos: tendrán los mismos valores que la jubilación mínima, con un ingreso estimado de $750.695,03.

Estas cifras son brutas y están sujetas a los descuentos correspondientes. Además, los importes que incluyen el refuerzo dependen de una nueva decisión del Gobierno nacional.

Quiénes recibirán el bono completo de $70.000

El adicional extraordinario permanece congelado desde marzo de 2024 y está dirigido principalmente a los beneficiarios de menores ingresos. Hasta noviembre, el Poder Ejecutivo dispuso su continuidad mediante decretos mensuales. Por ese motivo, para diciembre todavía se requiere una nueva norma que autorice su liquidación.

Si se mantienen las condiciones anteriores, quienes perciben la jubilación mínima recibirán el monto completo, mientras que aquellos que superen el haber mínimo accederán a un bono proporcional decreciente hasta alcanzar el tope mensual fijado por el Gobierno. También los titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC) reciben la actualización porcentual por movilidad y el complemento extraordinario correspondiente a su categoría.

Ads

El límite se ubicaría en $523.796,69, resultado de sumar el ingreso previsional básico y los $70.000 del beneficio extraordinario. Por ejemplo, un jubilado que cobre $500.000 mensuales podría acceder a un adicional de $23.796,69. En cambio, quienes superen el mencionado tope quedarían excluidos.

Qué beneficiarios de ANSES no cobran aguinaldo

Entre las que quedan excluidas se encuentran: