La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó un aumento del 1,93% para noviembre de 2026 mediante la Resolución 304 publicada en el Boletín Oficial, aplicando la fórmula de movilidad que contempla la inflación de septiembre medida por el INDEC.

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Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio asciende a $444.158,46 que, al combinarse con el bono extraordinario de $70.000, garantiza un total neto de $514.158,46 de bolsillo depositado directamente en la cuenta bancaria de cada titular.

¿Cuáles son los montos netos que cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre de 2026?

Las jubilaciones y pensiones del sistema previsional registrarán una suba generalizada sobre sus haberes base. Las cifras finales que percibirán las distintas categorías contemplan las siguientes escalas netas:

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Jubilación mínima: $444.158,46 (haber base) + $70.000 (bono) = $514.158,46 totales en mano.

Jubilación máxima: $2.988.765,82 de haber mensual.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77 (80% del haber mínimo) + $70.000 (bono) = $425.326,77 consolidados.

Pensiones No Contributivas (PNC): $310.819,42 (70% del haber mínimo) + $70.000 (bono) = $380.819,42 en total.

¿Cómo quedan la AUH, la AUE y el SUAF con el nuevo incremento del 1,93%?

Las asignaciones sociales abonadas por el organismo previsional también se actualizan de acuerdo al índice de precios al consumidor. El desglose de cobro directo y retención queda configurado del siguiente modo:

Asignación Universal por Hijo (AUH): alcanza un valor bruto de $159.611 por hijo. ANSES liquida mensualmente en mano el 80% neto ($127.688,80) y retiene el 20% sobrante ($31.922,20) hasta la entrega de la Libreta AUH.

Asignación por Embarazo (AUE): se fija en $159.611 brutos bajo el mismo esquema de liquidación (80% mensual y 20% retenido).

Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): se ubica en $79.816 para el primer tramo de ingresos familiares por hijo en relación de dependencia.

¿Cuáles son las fechas del calendario de cobro de ANSES para noviembre de 2026?

Las acreditaciones de noviembre sufrieron una modificación en su inicio por la visita del papa León XIV y los feriados locales del mes, ordenándose según el último número del Documento Nacional de Identidad:

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Jubilaciones y pensiones mínimas: DNI terminados en 0: 11 de noviembre DNI terminados en 1: 12 de noviembre DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre DNI terminados en 5: 16 de noviembre DNI terminados en 6: 17 de noviembre DNI terminados en 7: 18 de noviembre DNI terminados en 8: 19 de noviembre DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones que superan la mínima: del martes 24 al lunes 30 de noviembre DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC): del miércoles 11 al viernes 13 de noviembre. DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

AUH, AUE y Asignaciones Familiares (SUAF): del miércoles 11 al miércoles 25 de noviembre.