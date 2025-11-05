La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en noviembre del 2,08%, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de septiembre publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que la suma total que percibirán será de 403.085,39 pesos (333.085,39 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 403.085,39 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 336.468,31 pesos (266.468,31 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 303.159,77 pesos (233.159,77 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 119.691 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 389.733 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 59.851 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

Documentos terminados en 0

10/11

Documentos terminados en 1

11/11

Documentos terminados en 2

12/11

Documentos terminados en 3

13/11

Documentos terminados en 4

14/11

Documentos terminados en 5

17/11

Documentos terminados en 6

18/11

Documentos terminados en 7

19/11

Documentos terminados en 8

20/11

Documentos terminados en 9

20/11

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1

20/11

Documentos terminados en 2 y 3

25/11

Documentos terminados en 4 y 5

26/11

Documentos terminados en 6 y 7

27/11

Documentos terminados en 8 y 9

28/11

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0

10/11

Documentos terminados en 1

11/11

Documentos terminados en 2

12/11

Documentos terminados en 3

13/11

Documentos terminados en 4

14/11

Documentos terminados en 5

17/11

Documentos terminados en 6

18/11

Documentos terminados en 7

19/11

Documentos terminados en 8

20/11

Documentos terminados en 9

25/11

Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 0

10/11

Documentos terminados en 1

11/11

Documentos terminados en 2

12/11

Documentos terminados en 3

13/11

Documentos terminados en 4

14/11

Documentos terminados en 5

17/11

Documentos terminados en 6

18/11

Documentos terminados en 7

19/11

Documentos terminados en 8

20/11

Documentos terminados en 9

25/11

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1

10/11

Documentos terminados en 2 y 3

11/11

Documentos terminados en 4 y 5

12/11

Documentos terminados en 6 y 7

13/11

Documentos terminados en 8 y 9

14/11

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena

12/11 al 10/12

Todos los documentos Segunda Quincena

26/11 al 10/12

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1

10/11

Documentos terminados en 2 y 3

11/11

Documentos terminados en 4 y 5

12/11

Documentos terminados en 6 y 7

13/11

Documentos terminados en 8 y 9

14/11

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI

10/11 al 10/12

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1

20/11

Documentos terminados en 2 y 3

25/11

Documentos terminados en 4 y 5

26/11

Documentos terminados en 6 y 7

27/11

Documentos terminados en 8 y 9

28/11

Desempleo Plan 2

Todas las terminaciones de DNI

30/10 al 10/11