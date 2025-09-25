La Anses fijó los valores que regirán a partir de octubre, con ajustes en el haber mínimo, máximo y en los topes de ingresos del sistema de asignaciones.

El aumento del 1,88% es en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la medida fue oficializada en las resoluciones 317/2025 y 318/2025 publicadas este jueves en el Boletín Oficial.

El haber mínimo garantizado se ubicará en $326.298,38, mientras que el máximo ascenderá a $2.195.679,22. También se modificó la base imponible mínima y máxima para los aportes del SIPA, que quedarán en $109.897,23 y $3.571.608,54 respectivamente.

El mismo ajuste se aplicará a la Prestación Básica Universal (PBU), que pasará a $149.266,62, y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que quedará en $261.038,70. Además, se estableció que las remuneraciones de los trabajadores que cesen en la actividad a partir del 30 de septiembre y soliciten su beneficio desde octubre se actualizarán con los índices definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social.

Los haberes quedarán en octubre de la siguiente manera, sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan:

La jubilación mínima: $326.298,38 Con el BONO el haber mínimo total pasa a $396.298,38

La jubilación máxima: $2.195.679,22

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $261.038,70 Con el BONO la PUAM pasa a $331.039

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $228.453,71

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $149.266,62.

La AUH y otras asignaciones que paga la ANSES quedan desde octubre de la siguiente manera, dada la inflación que en agosto reportó el INDEC.

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.251,55.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $117.251,55.

La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $58.631, para el primer escalón de ingresos

AUH por hijo con discapacidad: de $381.791 y $496.329, según la zona.

En paralelo, se dispuso una actualización equivalente para el régimen de asignaciones familiares. El incremento del 1,88% alcanza tanto a los montos de las prestaciones como a los topes de ingresos familiares que determinan su percepción. En este esquema, se incluyó un límite: la percepción de un ingreso superior a $2.403.613 por parte de uno de los integrantes del grupo familiar excluye del beneficio, aun cuando la suma total de ingresos no supere el máximo establecido.

Para los trabajadores en relación de dependencia y los alcanzados por la Ley de Riesgos del Trabajo, los montos varían según tramos de ingresos y la zona geográfica. En el caso de los salarios más bajos, la asignación por hijo será de $58.631 en el valor general, mientras que en zonas diferenciales como la Patagonia se eleva hasta $126.425.

Para los titulares de la prestación por desempleo, las cifras se ubican en $58.631 para la asignación por hijo en el primer tramo de ingresos, $39.548 en el segundo y $12.340 en el más alto, mientras que la asignación por hijo con discapacidad será de $190.902, $135.050 y $85.234, según corresponda.