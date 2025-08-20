El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió este que el Poder Ejecutivo “no podrá cumplir” las leyes sobre Emergencia en Discapacidad y el aumento de haberes jubilatorios si la oposición logra revertir los vetos presidenciales.

Ads

Puede interesarte

En declaraciones a Radio Mitre, el funcionario sostuvo que el Gobierno no dispone de los recursos necesarios para hacer frente a esas obligaciones y cuestionó tanto el trámite parlamentario como las motivaciones políticas detrás de las iniciativas.

“Creo que el veto que dictó el Presidente, con una argumentación de 30 páginas, e ir al recinto sin un dictamen de comisión me parece poco serio”, dijo Francos.

Ads

“No tenemos recursos para enfrentar esto, claramente no nos pueden hacer cumplir”, sentenció.

Estas declaraciones se dan en un contexto de tensión política. La Cámara de Diputados se reúne para debatir si ratifica o anula los vetos presidenciales, un proceso que puede convertir en ley los proyectos si se reúne el quórum necesario y los dos tercios requeridos en cada Cámara.

Ads

Desde Casa Rosada reconocen que la aritmética legislativa no está asegurada y por eso el Gobierno negocia voto a voto para sostener los vetos.

Francos también puso el foco en la interpretación del rol del Congreso: “Si vamos a ser legalistas, deberían estar en el Presupuesto. No puede el Poder Legislativo decirle cómo gastar”, afirmó, y defendió la decisión del Ejecutivo de no recurrir a la emisión monetaria como herramienta para financiar aumentos.

El Gobierno, indicaron sus voceros, evalúa además medidas jurídicas en caso de una derrota parlamentaria: entre las opciones figura llevar el tema ante la Corte Suprema para cuestionar procedimientos de la sesión o la validez de determinados actos.

Ads